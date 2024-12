Khu thương mại tự do Đà Nẵng bố trí tại 10 vị trí không liền kề

10 vị trí không liền kề thuộc 4 khu chức năng

Theo tờ trình về đề án thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng do Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký gửi Bộ KH-ĐT, quy mô diện tích của Khu thương mại tự do đến giai đoạn hoàn chỉnh hạ tầng và đồng bộ các khu chức năng đạt khoảng 2.317 ha, trong đó vị trí lấn biển khoảng hơn 300 ha.

Khu thương mại tự do được bố trí tại 10 vị trí không liền kề, gắn kết với Cảng biển Liên Chiểu và sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Các vị trí được đề xuất thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, trong đó có phần diện tích lấn biển khoảng 300 ha ẢNH: HOÀNG SƠN

Các khu chức năng trong Khu thương mại tự do gồm 10 vị trí không liền kề, thuộc 4 khu chức năng chính theo định hướng tại Nghị quyết số 136.

Cụ thể có khu chức năng logistics (vị trí 1 và 9); khu chức năng logistics và sản xuất (vị trí 2 và 3). Ngoài ra, có khu chức năng sản xuất (vị trí 4A, 4B); khu chức năng thương mại dịch vụ và kinh tế số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo (vị trí 5, 6, 7, 8).

Bên cạnh đó, đối với vị trí lấn biển và khu vực Cảng biển Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng đang triển khai nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện để đưa ra định hướng và lộ trình đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển phù hợp, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện trước khi đưa vào hoạt động.

Về tính chất, chức năng, mô hình phát triển là loại hình Khu thương mại tự do có hàng rào cứng với ranh giới không gian xác định, được áp dụng các chính sách ưu đãi cạnh tranh để thu hút các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước có vị thế dẫn dắt đối với một số ngành ưu tiên…

Các nhà thầu đã hoàn thành hạng mục kè chắn sóng tại Cảng biển Liên Chiểu ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo UBND TP.Đà Nẵng, đây là Khu thương mại tự do đầu tiên được tích hợp các chức năng logistics cảng biển, sân bay gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế xuất và các chức năng phụ trợ khác.

Khu thương mại tự do hoạt động theo mô hình phức hợp đa chức năng theo cơ chế liên thông "khu trong khu" với định hướng phát triển các khu chức năng: sản xuất; logistics; thương mại - dịch vụ; kinh tế số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo…

Hoàn thiện quy chế hoạt động trong năm 2025

UBND TP.Đà Nẵng cho hay, lộ trình đầu tư xây dựng và phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (đến năm 2029) sẽ tập trung kiện toàn bộ máy quản lý và hoàn thiện quy chế hoạt động của Khu thương mại tự do Đà Nẵng trong năm 2025; xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách ưu đãi để đảm bảo việc quản lý, vận hành đồng bộ, công khai, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính…

Trong giai đoạn này, TP.Đà Nẵng sẽ xây dựng mới khu bến Liên Chiểu và các khu hậu cần cảng đảm bảo tiếp nhận tàu 100.000 tấn hoặc lớn hơn, hoàn thành việc giải phóng mặt bằng cho toàn bộ các vị trí (trừ vị trí lấn biển), trong đó hoàn thành trước cuối năm 2026 đối với vị trí 3, 4A, 5, 6, 7 và 9; trước cuối năm 2027 đối với vị trí 1, 2, 4B, 8.

Cảng Liên Chiểu là hạ tầng quan trọng gắn kết với Khu thương mại tự do ẢNH: HOÀNG SƠN

Ngoài ra, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để đầu tư hạ tầng các khu chức năng tại vị trí 3, 4, 5, 6, 7 và 9 trước cuối năm 2026; hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào các khu chức năng tại vị trí 3, 4A, 5, 6, 7 và 9 trước năm 2028.

Bên cạnh đó, TP.Đà Nẵng sẽ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để đầu tư hạ tầng các khu chức năng tại vị trí 1, 2 và 8 trước cuối năm 2027, có thể cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu trước cuối năm 2029; hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào các khu chức năng tại các vị trí 1, 2, 4B, 8 sau năm 2029.

Phần hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu đang được đẩy nhanh tiến độ thi công ẢNH: HOÀNG SƠN

TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá chi tiết về khu vực lấn biển để xác định, làm rõ ranh giới và định hướng chức năng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2 (triển khai sau năm 2029), định hướng mở rộng khu thương mại tự do tại các khu vực cảng Tiên Sa (sau khi chuyển đổi công năng), khu vực tái thiết đô thị tại nhà ga đường sắt trong trung tâm thành phố...