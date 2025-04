Khu vườn sân thượng cho trái quanh năm của ông bố 9X

“Hầu như lúc nào ở vườn cũng có trái để ngắm và thu hoạch”

Anh Nhựt cho biết trồng cây là niềm đam mê của anh từ nhỏ. Trước kia anh chỉ trồng cây ở sân vườn dưới đất, nhưng đến cuối năm 2023 thì chuyển sang làm “nông dân sân thượng”.

Anh Nhựt bắt đầu trở thành "nông dân sân thượng" từ cuối năm 2023 ẢNH: NVCC

Anh Nhựt kể: “Cuối năm 2023 tôi có cơ hội chuyển sang nhà mới, lo ngại nhà phố không có nhiều diện tích và không đủ nắng cho các loại cây ăn trái nên quyết định tìm hiểu mô hình trồng cây sân thượng. Sau đó, tôi thiết kế một phần mái nhà khoảng 30 m2 làm sân thượng để trồng cây, thỏa mãn đam mê”.

Táo, cam, ổi, đu đủ được anh Nhựt trồng ở sân thượng ẢNH: NVCC

Anh Nhựt cho biết một nửa diện tích sân thượng được sử dụng để trồng dưa lưới và một năm trồng được 3 vụ. “Mùa mưa thì tạm nghỉ vì dưa cần nhiều nắng nên khi mưa nhiều, cây dễ nấm bệnh. Phần còn lại tôi trồng cây ăn trái ngắn và dài ngày như: ổi, táo, cóc, mận, cà chua, đu đủ, tắc, chanh, ớt, rau muống, mồng tơi, rau cải… nên hầu như lúc nào ở vườn cũng có rau, trái để ngắm và thu hoạch”, anh Nhựt cho hay.

Anh Nhựt cho biết hầu như lúc nào ở vườn cũng có rau, trái để ngắm và thu hoạch

ẢNH: NVCC

Nhờ có khu vườn trên sân thượng mà gia đình anh Nhựt có một không gian xanh để thư giãn, có trái cây, rau sạch sử dụng cho cả nhà và có thể chia sẻ với người thân, bạn bè. Không những vậy, anh Nhựt cho biết khu vườn này còn là nơi giúp các con anh bước đầu tiếp cận với cây xanh cũng như có tiếp nhận các kiến thức cơ bản của việc trồng và chăm sóc cây.

Để khu vườn luôn được sum suê, tươi tốt thì với ông bố 9X, quan trọng nhất là niềm đam mê và thời gian dành cho vườn. “Tôi đang làm kỹ sư bảo trì của một nhà máy cách nhà tầm 10 km, vì làm việc giờ hành chính nên chỉ có sáng sớm và chiều tối là có thời gian chăm sóc vườn”, anh nói.

Khu vườn này cũng là nơi giúp con của anh Nhựt bước đầu tiếp cận với cây xanh ẢNH: NVCC

Con gái anh Nhựt thích thú chụp ảnh bên những cây cà chua do ba trồng ẢNH: NVCC

Nói về các khoản chi phí khi trồng cây trên sân thượng, anh Nhựt chia sẻ: “Với khu vườn nhà tôi, thì chi phí cho nhà màng và lưới là khoảng 1 triệu đồng/m2, tùy thiết kế; chi phí chống thấm sân thượng khoảng 300.000 - 500.000 đồng/m2; hệ thống tưới tự động thì tôi mua thiết bị về tự lắp đặt, khoảng 3 - 5 triệu đồng; chi phí cho thùng trồng khoảng 2 - 3 triệu đồng”.

Những kinh nghiệm trồng cây trên sân thượng

Ở trên sân thượng, đa phần là cây được trồng trong chậu nên theo anh Nhựt việc thoát nước cho chậu cực kỳ quan trọng. “Để chậu thoát nước tốt tôi khoét lỗ sát đáy, nếu chậu lớn thì khoét 2 - 3 lỗ (đường kính tầm 21 mm) rồi sử dụng lưới bọc ống thoát bên trong chậu để tránh giá thể lọt vào gây tắc. Sau đó, tôi độn một lớp giá thể thông thoáng như: bã mía, rễ dừa mục… dưới đáy chậu. Nếu có điều kiện thì nên đầu tư nhà màng để kiểm soát lượng nước tưới cho cây và hạn chế được sâu bệnh”, anh Nhựt chia sẻ.

ẢNH: NVCC

Ngoài cây ăn trái, ông bố 9X còn trồng thêm nhiều loại rau xanh ẢNH: NVCC

Với kinh nghiệm của mình, anh ông bố 9X cho biết việc trồng cây trên sân thượng sẽ gặp nhiều bất tiện và trở ngại hơn so với việc trồng dưới đất. Phải kể đến đầu tiên là những bất tiện về việc lên xuống hằng ngày cũng như vận chuyển vật tư nặng, cồng kềnh.

“Đối với tôi việc lên xuống tuy bất tiện nhưng vì xem đó như là cách để tập thể dục ngày nên cũng thoải mái. Vì nhận thấy việc chuyển vật tư lên, xuống sân thượng sẽ gặp rất nhiều vấn đề nếu đi bằng cầu thang bộ nên khi xây nhà tôi đã thiết kế một hệ thống tời điện bên hông nhà nhằm giải quyết các vấn đề trên”, anh Nhựt cho biết.

ẢNH: NVCC

Các loại cây xương rồng cũng được anh Nhựt trồng ở khu vườn trên sân thượng ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, ở trên sân thượng, điều kiện môi trường, thời tiết khắc nghiệt hơn so với sân vườn dưới đất. Anh Nhựt chia sẻ: “Ở trên sân thượng nắng gần như cả ngày, nhất là vào mùa hè nên cây cần được tưới vừa đủ nước nhưng nhiều lần trong ngày. Vì vậy, cần lắp đặt hệ thống tưới tự động để có thể đáp ứng nhu cầu tưới nhỏ giọt cho cây. Do ở trên cao và trống nên là nơi hứng gió mạnh nhất, cần phải có các biện pháp cố định, gia cố tránh cây ngã đổ và rung lắc làm ảnh hưởng bộ rễ. Việc tưới cây và xịt rửa hằng ngày nên sàn sân thượng rất dễ bị thấm nếu. Do đó, để tránh vấn đề trên thì phải đảm bảo độ dốc thoát nước tốt, sử dụng vật liệu chống thấm, phương pháp thi công chống thấm đúng quy trình, luôn giữ sàn sạch sẽ và khô ráo, tránh rác đọng lại làm ẩm ướt sàn gây ra thấm”.

Anh chia sẻ sắp tới vẫn sẽ duy trì việc trồng dưa lưới, các cây ăn trái hiện có và thử trồng thêm các giống mới để tăng sự trải nghiệm. Đồng thời, tìm ra giống có nhiều ưu điểm phù hợp với điều kiện và nhu cầu của cả nhà.