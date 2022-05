Khu vườn trĩu quả của giảng viên đuổi bắt cướp

Đó là trung tá, tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm (giảng viên Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn - Trường ĐH An ninh nhân dân). Như Thanh Niên đã đưa tin khoảng 17 giờ 30 ngày 17.4, trung tá Lâm điều khiển ô tô trên đường đi công việc thì phát hiện 2 người dân hô cướp, truy đuổi theo một thanh niên tay cầm điện thoại, đang chạy xe máy vào đường một chiều. Trung tá Lâm đã lái ô tô lao vào xe máy khiến nghi phạm ngã xe, bỏ chạy. Sau đó, trung tá Lâm chạy bộ truy đuổi một đoạn thì chặn được cũng như khống chế, bắt giữ nghi phạm.

Một "nông dân" chính hiệu

Chúng tôi gặp lại anh Lâm vào những ngày đầu tháng 5. Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh “anh hùng” bắt cướp vừa rồi hay một giảng viên ở trường đào tạo chiến sĩ công an lại là một “bác nông dân” chính hiệu. Quả thật không sai nếu ai chưa từng ghé thăm khu vườn trĩu quả của anh Lâm.

Khu vườn ấy nằm ở sân thượng (lầu 3) của gia đình anh, rộng khoảng 60m2 đầy ắp rau củ quả như ổi, mận, nha đam, bầu, cóc, đu đủ, hoa hồng, hoa giấy và các loại rau khác…

Anh Lâm tìm hiểu cách làm vườn vào năm 2017 và cây khởi điểm anh trồng là nha đam. Lúc đầu, anh nghĩ chúng sẽ không được tốt nhưng thật bất ngờ khi dù thời tiết càng nóng, khốc liệt thì nó phát triển không ngừng. Phấn khích với thành quả mình làm ra, anh dần mở rộng ra các loại rau củ quả khác.

“Thật sự, để leo lên ba tầng lầu và vác số lượng đất đai cùng những chậu to là một nỗ lực rất lớn. Khó nhất là chăm sóc từng loài cây, vì mỗi dòng có những thổ nhưỡng, cách chăm, tương thích với những loại phân khác nhau. Ví dụ, như cây nha đam thì không cần tưới nhiều nhưng hoa hồng, một số loại rau chỉ cần không tưới một ngày thôi là nó sẽ héo”, tiến sĩ Lâm nói.

“Để hoa giấy nở hoa thì ngưng tưới một tháng. Khi chúng gần héo thì mình tưới nhiều nước cùng một lúc, như vậy thì thời gian sau hoa sẽ nở rộ rất đẹp”, anh chia sẻ thêm.

Vào những ngày cuối tuần, anh Lâm dành thời gian chăm sóc cho khu vườn nhiều hơn. Đây cũng là nơi anh và hai đứa con gái của mình vui chơi, đọc sách… “Khi lên vườn, tôi làm một cách miệt mài, đam mê. Khi nào cảm thấy ổn thì mới xuống ăn cơm”, anh bộc bạch.

Ông bố hai con này cho hay lứa thu hoạch đầu tiên tại khu vườn là một rổ nha đam và ổi rất to. “Thú thật, lúc đặt cái kéo vào thu hoạch chúng thì rất tiếc vì chỉ muốn nhìn ngắm mãi. Có những lần trồng bầu cho ra trái to đến 3-4 kg, đến việc hái được gần 30 trái mướp đắng... thật sự khoảnh khắc đó rất sung sướng, thoải mái xen lẫn hạnh phúc”, anh Lâm nói.





“Mỗi lần thu hoạch là phải cho bớt bạn bè, đồng nghiệp. Mặc dù vườn không có nhiều nhưng với tôi nó rất quý. Quý vì là những sản phẩm của chính mình tạo ra, là thành quả xuất phát từ cái tâm của bản thân”, anh cho hay.

Ngồi một góc tại khu vườn, nhâm nhi từng ngụm trà với 4 bề gió thổi, trung tá Lâm chia sẻ: “Cuộc sống ở TP.HCM này nhộn nhịp, xô bồ, đòi hỏi một áp lực rất cao. Việc tạo ra được khu vườn như thế này đã giúp tôi có một góc thư giãn thật sự thoải mái sau những ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Đặc biệt, đây là nơi bạn bè tôi có thể ngồi uống trà chuyện trò với nhau. Và tôi nghĩ đấy thật sự mới là những giá trị nhất của cuộc sống trong bối cảnh hiện nay".

Sống xanh trong bối cảnh hậu Covid-19 thật sự quan trọng

Anh Lâm còn cho hay: "Các chiến sĩ công an phải tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, vất vả trong cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc và trật tự an toàn xã hội do đó mọi người hay nghĩ chúng tôi hơi khô khan nhưng không phải vậy”.

Nhìn vườn hoa hồng bung nở dưới ánh nắng chiều, những chiếc lá xanh tươi tốt, anh Lâm cho biết một trong những tác động lớn nhất của đại dịch Covid-19 là đời sống tinh thần. Nó làm cho bản thân những người nhiễm thậm chí không bị nhiễm chịu sự áp lực rất lớn, dễ bị stress... vì vậy, ngày nay việc tìm và lựa chọn cho mình một phương thức nào đó để cải thiện những tình trạng ấy là điều rất cần thiết.

"Tôi nghĩ mỗi người có điều kiện kinh tế, suy nghĩ riêng, nhưng lối sống xanh trong bối cảnh hậu Covid-19 thật sự quan trọng. Nó như là liều thuốc 'doping' tinh thần", anh Lâm khẳng định.

“Tôi cũng từng dương tính Covid-19, và trong công việc cũng có những áp lực chung. Những thời gian rảnh rỗi tôi cũng lên đây chăm, vun vén, bắt từng con sâu, nhặt nhánh hoa trong khu vườn này... thật sự đó là một điều rất hạnh phúc. Nó cũng như một liều thuốc tinh thần, để có thể phục hồi một cách nhanh nhất những tổn thương mà hậu Covid-19 để lại", anh Lâm khẳng định.