Khu y tế kỹ thuật cao TP.HCM chính thức ra mắt Đơn vị Y học thể thao chuyên sâu

Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City chính thức ra mắt Đơn vị Y học thể thao

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng phối hợp chuyên môn của hai bệnh viện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vận động, tập trung vào phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và phục hồi các bệnh lý cơ xương khớp liên quan đến thể thao, hướng đến giúp người bệnh phục hồi chức năng và trở lại vận động an toàn.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia, bác sĩ và doanh nhân có uy tín trong lĩnh vực y tế, thể thao, cùng trao đổi về xu hướng vận động an toàn, phòng ngừa chấn thương và chăm sóc sức khỏe chủ động. Đây cũng là hoạt động của Đơn vị Y học thể thao, hướng đến xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện, từ phòng ngừa, điều trị, phục hồi chức năng đến trở lại hoạt động thể thao an toàn.

Về phía khách mời:

PGS-TS-BS-TTƯT Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Y và khoa học sức khỏe Hutech.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Bình, Phó hiệu trưởng Trường Y và khoa học sức khỏe Hutech.

BS Tô Minh Châu, Phó chủ tịch Hội Y học thể dục thể thao TP.HCM.

ThS-BS Ngô Anh Tuấn, quyền Giám đốc Bệnh viện 1A.

PGS-TS Lương Thị Ánh Ngọc - Trưởng Bộ môn GDTC ĐH quốc tế Hồng Bàng.

Cùng các đại biểu là các lãnh đạo đến từ các bệnh viện, trường đại học và doanh nghiệp.

Về phía báo cáo viên:

BS Phan Vương Huy Đổng, Chủ tịch Hội Y học Thể thao TP.HCM, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Gia An 115.

ThS-BS Trần Đức Viễn, bác sĩ chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Gia An 115.

ThS Ngô Thành Luân, bác sĩ chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Gia An 115.

BS Nguyễn Thành Đạt, bác sĩ tim mạch thể thao.

BS Đỗ Chí Thanh, chuyên gia dinh dưỡng thể thao, Nhà sáng lập NUTRIEVAN Viện Nghiên cứu dinh dưỡng và phát triển thể chất.

HLV Nguyễn Đức Mạnh, chuyên gia huấn luyện môn Pickleball.

TS-BS Trương Vĩnh Long, Phó ban UBCL Khu y tế kỹ thuật cao và ThS-BS Trần Quốc Thành, Giám đốc Điều hành BV Gia An 115 và BV Quốc tế City tặng hoa cho báo cáo viên tại hội nghị

Về phía Khu y tế kỹ thuật cao:

TS-BS Trương Vĩnh Long, Phó ban Ủy ban Chiến lược Y tế kỹ thuật cao TP.HCM.

Th.S-BS Trần Quốc Thành, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City.

TS-BS Nguyễn Ngọc Khang, Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng khoa Ngoại thần kinh cột sống Bệnh viện Gia An 115.

BS Phan Vương Huy Đổng, Chủ tịch Hội Y học thể thao TP.HCM, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Gia An 115.

BS CKII Võ Phước Minh, Trưởng Đơn vị Y học thể thao kiêm Phó khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Gia An 115.

Cùng ban lãnh đạo hai bệnh viện.

BS.CKII Võ Phước Minh, Trưởng Đơn vị Y học thể thao kiêm Phó khoa Ngoại, Bệnh viện Gia An 115

Cùng với sự phát triển của các môn thể thao như chạy bộ, cầu lông, bóng đá và Pickleball, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp và phòng ngừa chấn thương ngày càng được quan tâm. Từ thực tế đó, Đơn vị Y học thể thao Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City phát triển theo hướng chăm sóc toàn diện, phục vụ người mắc bệnh lý cơ xương khớp, người chơi thể thao phong trào và vận động viên.

BS Phan Vương Huy Đổng, Chủ tịch Hội Y học thể thao TP.HCM, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Gia An 115 nhấn mạnh định hướng phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe thể thao với sứ mệnh "Chăm sóc toàn diện sức khỏe thể thao người Việt". Bệnh viện cũng từng bước xây dựng CLB Sức khỏe Thể thao Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City, kết nối bác sĩ, chuyên gia, huấn luyện viên và cộng đồng người tập luyện.

BS.CKII Võ Phước Minh, Trưởng Đơn vị Y học thể thao Bệnh viện Gia An 115, cho biết đơn vị hướng đến xây dựng mô hình chăm sóc đa chuyên ngành, trong đó điều trị chấn thương gắn liền với quá trình phục hồi. Đơn vị cũng tăng cường kết nối với các câu lạc bộ, huấn luyện viên và cộng đồng thể thao nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa chấn thương.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của hai bệnh viện trong chăm sóc sức khỏe vận động và phục hồi các bệnh lý cơ xương khớp

Theo các chuyên gia, tập luyện thể thao cần phù hợp với tuổi, thể trạng và sức khỏe. Khi đau kéo dài, sưng, hạn chế vận động hoặc chấn thương tái phát, người tập nên đi khám để xác định nguyên nhân và có kế hoạch điều trị, phục hồi phù hợp.

Đơn vị Y học thể thao Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City tập trung thăm khám, chẩn đoán và điều trị chuyên sâu các bệnh lý, chấn thương cơ xương khớp liên quan đến vận động và thể thao, nổi bật ở khớp gối, khớp vai và khớp cổ chân. Các tình trạng thường gặp gồm: đứt dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau (ACL/PCL), rách sụn chêm, tổn thương gân chóp xoay, tổn thương sụn viền và sụn khớp, trật khớp vai, tổn thương dây chằng cổ chân… Tùy từng trường hợp, người bệnh được đánh giá toàn diện để lựa chọn phương pháp điều trị, từ điều trị bảo tồn đến can thiệp phẫu thuật khi có chỉ định. Ngoài ra, phẫu thuật nội soi khớp là một trong những thế mạnh chuyên sâu của Đơn vị. Với ưu điểm hạn chế tổn thương mô lành, giảm đau sau phẫu thuật và hỗ trợ phục hồi vận động, kỹ thuật nội soi khớp góp phần giúp người bệnh từng bước trở lại sinh hoạt và thể thao an toàn.

Bệnh viện Gia An 115

Số 5, đường 17A, phường An Lạc, TP.HCM

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Website: https://giaan115.com/

Bệnh viện Quốc tế City