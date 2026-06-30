Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM mở rộng hợp tác y tế quốc tế với New Zealand

Thỏa thuận mở ra cơ hội để cộng đồng Māori và người dân New Zealand tiếp cận hệ thống y tế hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và các công nghệ y khoa tiên tiến tại Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM.

Madam Trần Thị Lâm - Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm; Trưởng ban Chiến lược Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM bày tỏ niềm vinh dự khi Ngài Hayden Hape - Chủ tịch Ngāti Kahungunu ki Tāmaki-nui-a-Rua tại New Zealand đến thăm và thúc đẩy quan hệ hợp tác

Tham dự lễ ký kết, về phía Ngāti Kahungunu ki Tāmaki-nui-a-Rua có ông Hayden Charles Kani Hape - Chủ tịch, Trưởng đoàn; bà Stacey May Hape - Tổng giám đốc, cùng các lãnh đạo và chuyên gia của tổ chức.

Về phía Việt Nam, tham dự buổi lễ có TS-BS Trương Vĩnh Long - Phó ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM; ThS-BS Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế City, Phụ trách điều hành Bệnh viện Gia An 115; BS.CKII Phan Hoàng Nguyên - Giám đốc Y khoa Bệnh viện Quốc tế City. Buổi lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo các khoa, phòng và đơn vị chức năng thuộc hai bệnh viện.

ThS-BS Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế City, Phụ trách điều hành Bệnh viện Gia An 115 ký kết hợp tác với Ngài Hayden – Chủ tịch tổ chức Māori tại New Zealand

Lễ ký kết là kết quả của chuỗi hoạt động khảo sát, trao đổi và làm việc giữa đoàn đối tác New Zealand với Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM trong thời gian qua. Qua khảo sát thực tế, đoàn đánh giá cao cơ sở vật chất, quy trình vận hành, năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Quốc tế City và Bệnh viện Gia An 115, qua đó thống nhất thúc đẩy hợp tác lâu dài trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe quốc tế.

Theo nội dung hợp tác, các bên sẽ phối hợp xây dựng lộ trình tiếp nhận cộng đồng Māori và người dân New Zealand có nhu cầu đến Việt Nam khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe; đồng thời triển khai các chương trình International Patient Referral (chuyển người bệnh quốc tế), Executive Health Screening (khám sức khỏe dành cho doanh nhân/lãnh đạo) và Medical Tourism (du lịch y tế). Song song đó, hai bên sẽ xây dựng các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của cộng đồng Māori và khách hàng quốc tế, đồng thời hoàn thiện quy trình tiếp nhận và chăm sóc người bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hayden Charles Kani Hape, Chủ tịch Ngāti Kahungunu ki Tāmaki-nui-a-Rua, cho biết phía Ngāti Kahungunu gọi mối quan hệ hợp tác này là "Te Kohu Whānui Ora", thể hiện kỳ vọng về một mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên để cùng chăm lo sức khỏe cộng đồng và mang lại nhiều giá trị tích cực cho người dân.

TS-BS Trương Vĩnh Long, Phó ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM chia sẻ về định hướng phát triển của Khu Y tế nhằm thu hút người bệnh quốc tế và phát triển du lịch y tế

Theo TS-BS Trương Vĩnh Long, Phó ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM, hợp tác quốc tế không chỉ nhằm mở rộng mạng lưới kết nối mà còn hướng đến mục tiêu mang đến cho người bệnh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với chi phí hợp lý. Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng để Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM từng bước thu hút người bệnh quốc tế và phát triển du lịch y tế.

Bệnh viện Quốc tế City được đầu tư theo mô hình bệnh viện quốc tế đa chuyên khoa, nổi bật ở các lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa, thẩm mỹ, y học tái tạo và khám sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế. Bệnh viện Gia An 115 tập trung vào điều trị chuyên sâu với thế mạnh về cấp cứu, tim mạch, đột quỵ, ngoại thần kinh - cột sống và chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, hệ thống CT SOMATOM Force VB30 - một trong số ít hệ thống thế hệ mới tại Việt Nam - có khả năng tái tạo đến 100.000 lát cắt và giảm đến 85% liều tia X, giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, nâng cao độ chính xác và hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị kịp thời, đặc biệt trong cấp cứu tim mạch, đột quỵ và đa chấn thương.

Qua đó, Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM cam kết mang đến cho cộng đồng Māori và người dân New Zealand trải nghiệm khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp giữa chuyên môn sâu, công nghệ tiên tiến và dịch vụ chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm.

Sự hợp tác này góp phần thúc đẩy phát triển du lịch y tế của TP.HCM, từng bước hiện thực hóa Đề án “Phát triển hệ thống y tế TP.HCM trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo”

Theo ThS-BS Trần Quốc Thành, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế City, Phụ trách điều hành Bệnh viện Gia An 115, sự hợp tác với Ngāti Kahungunu ki Tāmaki-nui-a-Rua đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế của Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM. Đây là nền tảng để hai bệnh viện phát triển các chương trình tiếp nhận và chăm sóc người bệnh quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối y tế giữa Việt Nam và New Zealand.

Sự hợp tác này góp phần thúc đẩy phát triển du lịch y tế của TP.HCM, đồng thời từng bước hiện thực hóa Đề án "Phát triển hệ thống y tế TP.HCM trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo", qua đó nâng cao vị thế của TP.HCM là điểm đến chăm sóc sức khỏe chất lượng cao trong khu vực.