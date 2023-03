'Khúc hát mặt trời' phiên bản mới nối sóng 'Dưới bóng cây hạnh phúc'

Phim Khúc hát mặt trời do Đài truyền hình Việt Nam hợp tác với Đài truyền hình TBS (Nhật Bản) thực hiện từng phát sóng vào năm 2015 trên VTV3. Phim do NSƯT Vũ Trường Khoa làm đạo diễn, được Việt hóa từ bộ phim truyền hình Nhật có tên A song to the sun.

Nội dung phim kể về cuộc đời của Yến Phương (Nhã Phương) có khả năng sáng tác và hát hay nhưng cô mắc phải căn bệnh về da mà người bệnh sẽ sống không quá 20 tuổi, không tiếp xúc được với ánh mặt trời. Yến Phương luôn mơ ước một lần được biểu diễn trên sân khấu nên cô vẫn sống với tinh thần lạc quan, đầy nghị lực. Sự bản lĩnh của Yến Phương đã chinh phục được Quân (Quang Tuấn), một thanh niên sống bất cần đời nhưng có trái tim ấm áp, nghĩa tình. Quân yêu Phương vì sự hồn nhiên, trong trẻo và bản lĩnh của cô gái trẻ.

Khi đã vượt qua bao trở ngại trong tình yêu với Quân, đồng thời nhận được lời mời sang Nhật biểu diễn, Phương lại phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn nhất trong đời: tỏa sáng trên sân khấu một lần duy nhất hoặc tiếp tục nuôi hy vọng chữa bệnh nhưng không bao giờ hát được nữa.

Hai diễn viên chính của Khúc hát mặt trời sẽ tái xuất trên VTV1 tối nay Chụp màn hình

Phim Khúc hát mặt trời phát sóng lần đầu dài 24 tập nhưng sự tái xuất lần này được chỉnh sửa lại thành 35 tập cho phù hợp với thời lượng chương trình. Bộ phim được quay với nhiều cảnh đẹp ở Nhật Bản, trong đó có cảnh hoa anh đào rực rỡ và lãng mạn. Phần nhạc do ca sĩ Đinh Hương thể hiện cũng rất da diết. Bộ phim còn có sự tham gia của hai gương mặt gạo cội là NSND Thu Hà, NSND Trọng Trinh cùng các diễn viên như Huỳnh Anh, Hoàng Oanh, Xuân Nghị và một vài diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc như Nao Matsushita...

Khúc hát mặt trời phiên bản mới sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ hôm nay 30.3.