Khúc ‘khải hoàn ca’ Eaton Park cho Gamuda Land: ‘Cháy sạch’ 90% giỏ hàng đợt cuối

Một con số không chỉ ấn tượng, mà còn đánh dấu cái kết rực rỡ cho hành trình đưa siêu phẩm địa ốc "chuẩn mực tinh hoa" tại khu đông TP.HCM ra thị trường của nhà phát triển bất động sản (BĐS) hàng đầu Malaysia - Gamuda Land.

Giỏ hàng Eaton Park đợt cuối “cháy rực” chỉ sau vài tiếng mở bán

Cove & Lagoon tạo "cơn địa chấn" - Eaton Park khép lại bằng chiến thắng trọn vẹn

Thực tế trước đó đã có những tín hiệu tích cực cho thành tích rực rỡ này, khi số lượng booking (đặt trước) ghi nhận được nhiều hơn gấp 3 lần số lượng sản phẩm ra mắt đợt cuối. Vậy nên, tại sự kiện đã diễn ra "cơn sốt giao dịch", nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường TPHCM vào giai đoạn cao điểm cuối năm cạnh tranh khốc liệt.

Thành tích này cũng nối dài chuỗi kỷ lục của hai giai đoạn mở bán trước, khi toàn bộ giỏ hàng bốn tòa tháp đầu tiên được hấp thụ chỉ trong vòng một tháng. Đây vừa là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của Eaton Park từ ngày đầu ra mắt, đồng thời củng cố vị thế tiên phong của nhà phát triển BĐS hàng đầu Malaysia hiện nay.

Thành công của đợt mở bán lần này không chỉ đến từ phẩm chất nội tại đặc sắc mà còn đến từ chính sách bán hàng ưu việt. Theo đó, có bốn phương án thanh toán được thiết kế linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Ở phương án tiêu chuẩn, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% khi ký hợp đồng, các đợt tiếp theo chia nhỏ giãn cách 2–3 tháng với mức chiết khấu hấp dẫn 5%. Ở phương án giãn rộng, thanh toán 5% ban đầu và mỗi đợt cách nhau 6 tháng, mang lại sự an toàn, chủ động trong quản lý dòng tiền, đồng thời nhận chiết khấu 2%.

Với khách hàng có dòng vốn mạnh, phương án thanh toán nhanh, chỉ trong ba tháng đầu đã hoàn tất 70% giá trị hợp đồng, có lợi điểm mang đến lợi nhuận cao nhất khi được hưởng tổng chiết khấu lên tới 9%, gồm 5% trực tiếp và 4% cấn trừ vào đợt cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu (sổ hồng) khi thanh toán đợt 2 đúng hạn. Còn đối với người mua nhà cần sử dụng đòn bẩy tài chính, phương án vay ngân hàng là giải pháp tối ưu khi chỉ cần 20% vốn tự có, ngân hàng hỗ trợ tới 80% giá trị sản phẩm và ân hạn nợ gốc đến 24 tháng tùy theo chính sách hiện hành tại thời điểm áp dụng. Đặc biệt, chủ đầu tư còn áp dụng thêm ưu đãi hỗ trợ lãi suất tối đa lên đến 7%/ năm trong tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên cho khoản vay từ 60% trở lên.

Điểm chung nổi bật trong tất cả các phương án là tiến độ thanh toán siêu giãn tới 32 tháng và chỉ cần thanh toán 5% cuối cùng khi nhận sổ hồng. Đây được xem là một trong những chính sách bán hàng hấp dẫn bậc nhất thị trường hiện nay.

Hành trình rực rỡ củng cố vị thế dẫn đầu

Sở hữu vị trí chiến lược ngay mặt tiền "đại lộ tỷ đô" Mai Chí Thọ, Eaton Park nằm trong khu vực trung tâm phồn hoa của TP.Thủ Đức cũ, nơi giao nhau của những tuyến hạ tầng giao thông liên vùng huyết mạch phía đông TP.HCM như Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội cũ), Liên Phường, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây… Trên tổng diện tích 3,7ha, khu phức hợp căn hộ hạng sang được quy hoạch 6 tòa tháp cao 29-39 tầng, cung cấp ra thị trường 1.968 căn hộ từ 1-3 phòng ngủ và penthouse chuẩn quốc tế, cùng 72 sản phẩm thương mại (shop và shophouse) ven sông đắt giá.

Thành tích kinh doanh ấn tượng của Eaton Park tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Gamuda Land

Là tòa tháp cuối cùng và cũng là phiên bản cao cấp nhất của Eaton Park, Lagoon hội tụ đầy đủ những chuẩn mực của một dự án nhà ở hạng sang tại Việt Nam. Từ tầm nhìn "triệu đô" ôm trọn dòng kênh xanh hoặc trung tâm thành phố, cho đến khả năng tiếp cận hơn 100 tiện ích nội khu tiêu chuẩn quốc tế của toàn dự án. Lagoon còn khẳng định đẳng cấp qua dịch vụ quản gia chuyên biệt chuẩn khách sạn 5 sao, được tích hợp sẵn trong phí quản lý. Bên trong căn hộ, từng chi tiết nội thất được chăm chút tỉ mỉ với thiết bị gia dụng từ các thương hiệu quốc tế như Hansgrohe, Duravit, Geberit, Kohler, Yale… hoặc tương đương.

Phát biểu tại sự kiện mở bán, ông Angus Liew - Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng biết ơn khi nhận được sự tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ từ khách hàng. Gần 2.000 căn hộ Eaton Park đã có chủ chỉ sau hơn một năm - đó là minh chứng rõ nét cho niềm tin lớn lao của thị trường vào giá trị mà chúng tôi kiến tạo. Với Gamuda Land, các dự án không chỉ là công trình xây dựng, mà còn là công trình kiến tạo những cộng đồng cư dân tinh hoa, lan tỏa tinh thần sống xanh, bền vững và nhân văn".

Ông Angus Liew - Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam chia sẻ về kế hoạch táo bạo sắp tới của doanh nghiệp tại sự kiện

Vị lãnh đạo tài ba của doanh nghiệp BĐS hàng đầu Malaysia còn nhấn mạnh thêm rằng thành công vang dội của Eaton Park không phải là kết thúc, mà là cột mốc mở ra chương mới bứt phá trong chiến lược phát triển dài hạn của Gamuda Land tại Việt Nam. Chủ đầu tư ngoại này hiện đang sở hữu 8 dự án địa ốc với tổng vốn đầu tư 5 tỉ USD, và dự kiến rót thêm 6 tỉ USD trong thời gian tới để mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng giao thông, metro và đường sắt đô thị trọng điểm. Bằng uy tín quốc tế, tiềm lực tài chính vững mạnh và triết lý phát triển bền vững, Gamuda Land khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam, tiếp tục kiến tạo những không gian sống mang giá trị vượt thời gian và là biểu tượng chuẩn mực cho tiêu chuẩn sống thời đại.