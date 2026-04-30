Khung cảnh này của Việt Nam được ví đẹp như ở 'hành tinh khác'

Vi Nguyễn
30/04/2026 08:21 GMT+7

Trái đất là nơi có nhiều cảnh quan thực sự kỳ lạ và ngoạn mục, dưới đây là một số trong danh sách 20 địa điểm trông giống như ở 'hành tinh khác', do tạp chí về không gian Space có trụ sở ở Mỹ lựa chọn, trong đó có một cảnh đẹp ở Việt Nam.

Trong nhiều thế kỷ, nhân loại đã mơ ước khám phá những hành tinh xa xôi. Nhưng bạn không cần phải rời khỏi trái đất để trải nghiệm những phong cảnh kỳ vĩ như đến từ một hành tinh khác.  Không cần tàu vũ trụ - chỉ cần hộ chiếu và vé máy bay, hãy khám phá một số địa điểm tuyệt đẹp, kỳ lạ nhất mà trái đất mang lại.

Hồ Mono, Mỹ

Nằm ở California gần Vườn quốc gia Yosemite, là một trong những hồ lâu đời nhất ở Bắc Mỹ, hơn một triệu năm tuổi. Môi trường độc đáo của nó được định hình bởi độ mặn cực cao - gấp 2,5 lần so với nước biển. Hồ nổi tiếng với những tháp đá vôi tufa hùng vĩ - những ngọn tháp canxi cacbonat được hình thành do sự tương tác giữa các suối nước ngọt và nước hồ có tính kiềm, trông giống như cảnh trong phim khoa học viễn tưởng

Sông băng Vatnajokull, Iceland

Là sông băng lớn thứ hai ở châu Âu, bao phủ 8.100 km vuông - chiếm 8% diện tích đất liền của Iceland. Sông băng hùng vĩ này sâu hơn 900 m ở một số nơi và che giấu núi lửa đang hoạt động bên dưới bề mặt

Hồ Hillier, Úc

Sự tương phản rõ rệt giữa màu hồng của hồ, màu xanh đậm của Ấn Độ Dương và khu rừng xanh tươi tốt thật đáng kinh ngạc. Theo trang web du lịch Hiller Lake, các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn 100% về nguồn gốc màu hồng của hồ. "Nghi phạm" khả dĩ nhất là loài vi tảo Dunaliella salina được tìm thấy trong hồ, chúng sản sinh ra carotenoid - một loại sắc tố đỏ. Hồ màu hồng cá hồi bí ẩn này dài khoảng 600 mét và rộng 250 mét, và đẹp nhất khi nhìn từ trên không

Giant's Causeway, Bắc Ireland

Kỳ quan địa chất ở hạt Antrim, Bắc Ireland, đã hình thành gần 60 triệu năm. Theo National Trust, cảnh quan kỳ lạ này được hình thành bởi các vụ phun trào núi lửa khi dung nham nóng chảy nguội đi và nứt ra thành những cột đá bazan hình lục giác mang tính biểu tượng

Wadi Rum, Jordan

Là sa mạc rộng 717 km vuông nằm ở phía nam Jordan, khi khám phá vùng hoang dã hùng vĩ này, bạn sẽ dễ dàng có cảm giác như mình vừa đặt chân lên sao Hỏa. Với những thung lũng cát rộng lớn cao hơn 1.700 mét, những cồn cát đỏ mịn màng và những khối đá kỳ thú, Wadi Rum là một nơi kỳ diệu

Grand Prismatic Spring, Mỹ

Suối nước nóng Grand Prismatic Spring là địa điểm địa nhiệt được chụp ảnh nhiều nhất tại Vườn quốc gia Yellowstone. Vòng suối với những màu sắc rực rỡ này có đường kính từ 60 đến 90 mét và sâu 36 mét

Salar de Uyuni, Bolivia

Là cánh đồng muối lớn nhất thế giới, trải rộng trên 10.000 km vuông. Cánh đồng muối khổng lồ này lớn đến mức có thể nhìn thấy từ không gian, độ sâu có thể đạt tới 10 mét ở trung tâm

Cồn cát đỏ Sossusvlei, Namibia

Những cồn cát đỏ cao chót vót ở Sossusvlei là một trong những cồn cát cao nhất thế giới, đạt gần 400 mét. Không có gì ngạc nhiên khi đây là một trong những điểm tham quan được ghé thăm nhiều nhất ở Namibia. Môi trường giống như sao Hỏa này nằm trong khu bảo tồn lớn nhất châu Phi, Vườn quốc gia Namib-Naukluft

Vườn quốc gia Lençois Maranhenses, Brazil 

Vườn quốc gia Lençois Maranhenses có những dải cồn cát trắng trải dài trên một khung cảnh kỳ ảo. Từ tháng 5 đến tháng 9, nước mưa lấp đầy các hồ nước trong vắt, nổi bật giữa những cồn cát trắng xóa. Cảnh quan cồn cát quyến rũ trải dài hơn 70 km dọc theo bờ biển và hơn 50 km vào đất liền

Vùng trũng Danakil, Ethiopia

Được gọi là "cửa ngõ địa ngục", vùng trũng Danakil có lẽ là nơi gần nhất bạn có thể đến để cảm nhận bề mặt sao Kim. Khí axit sulfuric và khí clo độc hại tràn ngập không khí, trong khi các ao axit và mạch nước phun rải rác khắp cảnh quan. Nhiệt độ ở khu vực này thường xuyên đạt 45 độ C, khiến nó trở thành một trong những nơi nóng nhất trên trái đất

Núi Cầu Vồng, Peru

Nằm ở dãy Andes của Peru, cao khoảng 5.200 mét so với mực nước biển. Ngọn núi có những vệt màu này nổi tiếng với vẻ ngoài rực rỡ sắc màu, được tạo nên bởi các loại trầm tích khoáng chất khác nhau

Hang Sơn Đoòng, Việt Nam

Nằm sâu trong lòng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới. Kích thước trung bình của các lối đi trong hang Sơn Đoòng là 67 mét. Hang động này cao trung bình 200 mét và rộng gần 150 mét

Năm 2019, kích thước được biết đến của hang Sơn Đoòng đã tăng lên đáng kể khi một đường hầm dưới nước nối liền hang động này với một hang động khác được phát hiện. Hang động kỳ lạ này đủ lớn để chứa một khu phố của thành phố New York với các tòa nhà chọc trời 40 tầng và là nơi có những nhũ đá lớn nhất thế giới, có kích thước lên tới 80 mét

Tin liên quan

9 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam, theo tạp chí Mỹ

9 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam, theo tạp chí Mỹ

Tạp chí du lịch Mỹ Lonely Planet bình chọn 9 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam. Hãy xem đó là những địa danh nào?

