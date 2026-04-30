Khung cảnh này của Việt Nam được ví đẹp như ở 'hành tinh khác'

Năm 2019, kích thước được biết đến của hang Sơn Đoòng đã tăng lên đáng kể khi một đường hầm dưới nước nối liền hang động này với một hang động khác được phát hiện. Hang động kỳ lạ này đủ lớn để chứa một khu phố của thành phố New York với các tòa nhà chọc trời 40 tầng và là nơi có những nhũ đá lớn nhất thế giới, có kích thước lên tới 80 mét