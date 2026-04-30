Khung cảnh này của Việt Nam được ví đẹp như ở 'hành tinh khác'

Trái đất là nơi có nhiều cảnh quan thực sự kỳ lạ và ngoạn mục, dưới đây là một số trong danh sách 20 địa điểm trông giống như ở 'hành tinh khác', do tạp chí về không gian Space có trụ sở ở Mỹ lựa chọn, trong đó có một cảnh đẹp ở Việt Nam.
Trong nhiều thế kỷ, nhân loại đã mơ ước khám phá những hành tinh xa xôi. Nhưng bạn không cần phải rời khỏi trái đất để trải nghiệm những phong cảnh kỳ vĩ như đến từ một hành tinh khác. Không cần tàu vũ trụ - chỉ cần hộ chiếu và vé máy bay, hãy khám phá một số địa điểm tuyệt đẹp, kỳ lạ nhất mà trái đất mang lại.
Hồ Mono, Mỹ
Sông băng Vatnajokull, Iceland
Hồ Hillier, Úc
Giant's Causeway, Bắc Ireland
Wadi Rum, Jordan
Grand Prismatic Spring, Mỹ
Salar de Uyuni, Bolivia
Cồn cát đỏ Sossusvlei, Namibia
Vườn quốc gia Lençois Maranhenses, Brazil
Vùng trũng Danakil, Ethiopia
Núi Cầu Vồng, Peru
Hang Sơn Đoòng, Việt Nam
Năm 2019, kích thước được biết đến của hang Sơn Đoòng đã tăng lên đáng kể khi một đường hầm dưới nước nối liền hang động này với một hang động khác được phát hiện. Hang động kỳ lạ này đủ lớn để chứa một khu phố của thành phố New York với các tòa nhà chọc trời 40 tầng và là nơi có những nhũ đá lớn nhất thế giới, có kích thước lên tới 80 mét
