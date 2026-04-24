Khung giờ cao điểm điện tập trung hoàn toàn vào buổi tối

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 963 về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.



Theo đó, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy, trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30, tương ứng 5 giờ một ngày. Riêng chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Đối với khung giờ bình thường áp dụng cho các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, gồm hai khoảng: từ 6 giờ đến 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 đến 24 giờ, tổng cộng là 13 giờ một ngày. Riêng chủ nhật, khung giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6 giờ đến 24 giờ.

Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0 giờ đến 6 giờ hàng ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ một ngày.

Quyết định 963 cũng nêu rõ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức triển khai việc áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo đúng quy định. Đồng thời, trước ngày 15.12 hàng năm hoặc khi có sự thay đổi về biểu đồ phụ tải điện, EVN báo cáo Bộ Công thương về việc đề xuất điều chỉnh các khung giờ phù hợp với tình hình thực tế.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) phối hợp với EVN cung cấp thông tin về công suất, sản lượng, biểu đồ phụ tải và các số liệu liên quan phục vụ việc tính toán, xác định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra, trước ngày 15.12 hàng năm, hoặc khi xét thấy có sự thay đổi về biểu đồ phụ tải điện, NSMO báo cáo Bộ Công thương về đề xuất điều chỉnh quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia cho phù hợp.

Trước đó, tại dự thảo quyết định này, Bộ Công thương đưa ra đề nghị tính khung giờ cao điểm điện theo mùa. Cụ thể, từ tháng 1 - 4 và từ tháng 9 - 12, khung giờ cao điểm từ 14 - 19 giờ trong các ngày từ thứ hai đến thứ bảy (5 giờ).

Tháng 5 - 8, giờ cao điểm gồm hai khung: 14 giờ 30 - 16 giờ 30 và 19 giờ 30 - 22 giờ 30 trong các ngày từ thứ hai đến thứ bảy (5 giờ) và chủ nhật không có giờ cao điểm.

Tuy nhiên, ngay sau đó, góp ý cho dự thảo, EVN đề nghị chưa áp dụng điều chỉnh khung giờ theo mùa để hạn chế tối đa việc thay đổi nhiều lần trong năm, làm tăng chi phí, khối lượng công việc và rủi ro trong triển khai. Và khung giờ cao điểm hiện tại được Bộ Công thương chọn chính là khung giờ cao điểm mà EVN đề xuất trước đó, từ thứ hai đến thứ bảy, không tính ngày chủ nhật, từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 là giờ cao điểm.



