Khủng hoảng khí hậu đang khiến ngày dài hơn

Độ dài của ngày trên trái đất đang gia tăng theo thời gian địa chất do tác động của lực kéo từ mặt trăng lên các đại dương và đất liền của hành tinh chúng ta.



Tuy nhiên, tình trạng tan băng ở Greenland và các tầng băng ở Nam Cực do ảnh hưởng từ con người đang tái phân bổ nước lưu trữ trên cao xuống biển cả, dẫn đến nhiều nước hơn ở các vùng biển gần xích đạo.

Điều này khiến trái đất bị phồng lên, làm giảm thời gian xoay quanh trục của hành tinh và khiến ngày dài hơn.

"Chúng ta có thể thấy được con người ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống của trái đất, chứ không dừng lại ở phạm vi cục bộ như nhiệt độ tăng, mà còn làm rung chuyển ở mức độ nền tảng, như can thiệp cách thức hành tinh di chuyển trong không gian và xoay quanh trục", theo tờ The Guardian dẫn lời giáo sư Benedikt Soja của trường ETH Zurich (Thụy Sĩ).

Hiện tượng ngày dài hơn là minh chứng ấn tượng cho thấy những hành động của nhân loại đang thay đổi trái đất, có thể so sánh với tác động đến từ những quy trình tự nhiên đã tồn tại vài tỉ năm qua.

Biến đổi khí hậu khiến bão tố dữ dội hơn

"Do sự phát thải carbon, nhân loại chỉ mất từ 100 đến 200 năm để tạo ra những thay đổi trên", giáo sư Soja đề cập đến cuộc khủng hoảng khí hậu.

Độ dài của ngày đang thay đổi ở mức độ phần nghìn giây, nhưng vẫn đủ sức có thể gây gián đoạn hoạt động internet, các giao dịch tài chính và định vị GPS. Tất cả những hoạt động này dựa vào việc duy trì thời gian một cách chính xác, theo báo cáo đăng trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.