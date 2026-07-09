Các cầu thủ khóc ròng vị bị nợ lương

Mùa giải hạng nhất quốc gia vừa khép lại hơn một tháng, nhiều cầu thủ CLB Quảng Ninh bất ngờ đồng loạt lên tiếng vì quyền lợi chính đáng của mình.

Đội trưởng CLB Quảng Ninh Bùi Văn Hiếu 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì bị nợ lương 3 tháng ẢNH: QUẢNG NINH FC

Trong đơn kiến nghị gửi Ban lãnh đạo CLB Quảng Ninh, tập thể cầu thủ và thành viên đội bóng cho biết đến nay vẫn chưa được thanh toán tiền lương các tháng 3, 4 và 5 theo thỏa thuận.

Theo nội dung kiến nghị, trong thời gian qua các cầu thủ đã nhiều lần chủ động liên hệ với ban lãnh đạo để trao đổi về việc chi trả tiền lương và đều nhận được cam kết sẽ sớm thanh toán. Tuy nhiên, đến nay các khoản lương vẫn chưa được giải quyết.

CLB Quảng Ninh trụ hạng tại giải hạng nhất ẢNH: QUẢNG NINH FC

"Trong suốt mùa giải, chúng tôi luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu và hoàn thành đầy đủ trách nhiệm với tinh thần chuyên nghiệp, cống hiến hết mình vì CLB. Chúng tôi kính đề nghị Ban lãnh đạo khẩn trương thanh toán đầy đủ tiền lương các tháng 3, 4 và 5, đồng thời có thông báo chính thức về thời gian chi trả để các thành viên trong đội yên tâm", đội trưởng CLB Quảng Ninh Bùi Văn Hiếu cho biết.

Theo các cầu thủ, việc chậm thanh toán lương kéo dài đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều thành viên trong đội bóng khi mùa giải đã kết thúc nhưng quyền lợi cơ bản vẫn chưa được bảo đảm.

Đại diện CLB Quảng Ninh cho biết, hiện tại đội bóng này đang cố gắng khắc vụ các vấn đề tài chính để sớm trả lương cho cầu thủ.

Nỗi lo cũ của bóng đá Quảng Ninh

Thông tin các cầu thủ CLB bóng đá Quảng Ninh bị nợ lương khiến nhiều người hâm mộ không khỏi chạnh lòng bởi đây không phải lần đầu bóng đá vùng mỏ rơi vào tình cảnh khó khăn về tài chính.

Khủng hoảng tài chính lại phủ bóng đen lên bóng đá Quảng Ninh ẢNH: QUẢNG NINH FC

Năm 2021, Than Quảng Ninh từng gây chấn động bóng đá Việt Nam khi cầu thủ đồng loạt kêu cứu vì bị nợ lương, nợ thưởng và nhiều khoản chế độ trong thời gian dài. Cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài khi đó đã khiến đội bóng không thể tiếp tục duy trì hoạt động chuyên nghiệp và buộc phải giải thể, khép lại hành trình hơn nửa thế kỷ của một trong những CLB giàu truyền thống nhất cả nước.

Chính vì vậy, việc một đội bóng mang tên Quảng Ninh một lần nữa xuất hiện thông tin cầu thủ phản ánh bị nợ lương khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Ở mùa giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026, CLB Quảng Ninh đặt mục tiêu cạnh tranh nhóm đầu, hướng tới suất thăng hạng. Tuy nhiên, đội bóng thi đấu không như kỳ vọng và chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, thấp hơn nhiều so với mục tiêu cũng như kỳ vọng của người hâm mộ vùng mỏ.

Trong bối cảnh thành tích chuyên môn chưa đáp ứng mong đợi, việc phát sinh câu chuyện nợ lương càng khiến hình ảnh của đội bóng chịu thêm áp lực.

Giới chuyên môn cho rằng, trong bóng đá chuyên nghiệp, việc bảo đảm chế độ, tiền lương cho cầu thủ không chỉ là nghĩa vụ theo hợp đồng mà còn là yếu tố quan trọng để giữ ổn định lực lượng, tạo động lực thi đấu và xây dựng niềm tin giữa CLB với các cầu thủ.

Đến nay, CLB bóng đá Quảng Ninh chưa có thông tin chính thức phản hồi về nội dung kiến nghị của các cầu thủ cũng như thời điểm thanh toán các khoản lương còn nợ.

Người hâm mộ vùng mỏ kỳ vọng những vướng mắc tài chính sẽ sớm được giải quyết, để bóng đá Quảng Ninh không phải lặp lại bài học buồn từng xảy ra với Than Quảng Ninh, đồng thời tạo nền tảng ổn định cho đội bóng trước mùa giải mới.

Sau khi CLB bóng đá Than Quảng Ninh giải thể, CLB bóng đá Quảng Ninh được thành lập năm 2024. Đội bóng này được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Đàn và thăng liền hai hạng chỉ sau ba mùa giải để góp mặt tại giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026.

Mùa giải vừa qua, dù không sử dụng ngoại binh, chỉ dựa vào lực lượng nội binh với chế độ lương cứng, không có khoản lót tay như nhiều CLB chuyên nghiệp khác, đội vẫn hoàn thành mục tiêu trụ hạng.