'Khủng long' Petr Rikunov bị đồng hương đánh bại khi gặp sự cố ở Cúp truyền hình

Chặng đua từ Hòa Bình về Hà Nội dài 124 km, đường đua bằng phẳng nên tưởng chừng sẽ yên ả. Thế nhưng có rất nhiều biến cố xảy ra dẫn đến kết quả bất ngờ khi tay đua được ví như "khủng long" Petr Rikunov gặp sự cố và lần đầu bị đối thủ đánh bại ở Cúp truyền hình 2024.

Igor Frolov (giữa) loại bỏ được đồng hương Petr Rikunov để đoạt áo vàng chặng 4 Cúp truyền hình QA

Khi còn cách đích hơn 30 km, tay đua đang giữ kỷ lục 28 lần liên tiếp mặc áo vàng của Cúp truyền hình là Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) không may té ngã và xe gặp sự cố nên phải dừng lại khắc phục. Tận dụng thời cơ này, các ngoại binh Igor Frolov (TP.HCM New Group), Ivannov Timofei (TP.HCM Vinama), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Mihkel Raim (620 Nông nghiệp Vĩnh Long), Martin Lass (620 Châu Thới Vĩnh Long) tấn công mạnh mẽ và tách ra được thành tốp đầu, kéo theo Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Áo vàng Petr Rikunov nỗ lực rượt đuổi tốp đầu sau khi khắc phục sự cố nhưng vẫn không thành công QA

Sau khi tách tốp thành công, 4/7 tay đua đi đầu bung hết sức lực kéo tốp này về đích với mục tiêu bỏ xa tốp áo vàng Petr Rikunov. Petr Rikunov sau khi khắc phục sự cố đã cùng các đồng đội thay phiên nhau rượt đuổi tốp đầu nhưng không thành công. Ngoại binh người Estonia Martin Lass vươn lên giành chiến thắng ở chặng 4, mang về cho đội 620 Châu Thới Vĩnh Long danh hiệu thắng chặng đầu tiên ở Cúp truyền hình năm nay.

Martin Lass giành chiến thắng chặng 4 QA

Thành công nhất ở chặng này là tay đua Igor Frolov khi anh đoạt được áo vàng từ tay của đồng hương Petr Rikunov, phá vỡ thế thống trị của tay đua có biệt danh "khủng long". Sự cố không may khiến Petr Rikunov mất áo vàng nhưng anh vẫn giữ chiếc áo xanh - vua nước rút. Cũng gặp sự cố bị ngã ở chặng 4 khiến cựu áo vàng Javier Perez (Le Fruit Đồng Nai) phải bỏ cuộc giữa chừng, hết cơ hội cạnh tranh các danh hiệu cá nhân chung cuộc.

HLV Đỗ Thành Đạt (trái) chia vui cùng Igor Frolov sau khi anh đánh chiếm thành công áo vàng của Petr Rikunov

Danh hiệu áo cam - VĐV Việt Nam có thành tích tốt nhất cũng thay đổi khi Nguyễn Tấn Hoài là nội binh duy nhất ở tốp đầu đã soán ngôi của Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai). Danh hiệu áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) và ngôi nhất đồng đội vẫn trong tay đội TP.HCM Vinama.

Ngày 7.4, các tay đua tranh tài chặng 5 vòng đua hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với lộ trình dài 42,5 km.