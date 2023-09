Khương Ngọc: Tôi không lo sợ nhưng áp lực trước Lý Hải và Trấn Thành

Khương Ngọc tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, sinh năm 1984. Anh nổi tiếng qua các phim Hoa dã quỳ, Sự thật vô hình, Cuộc chiến hoa hồng, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Cô dâu đại chiến 2... Ngoài ra, anh còn tham gia sản xuất các phim điện ảnh như Yêu là phải xài chiêu, Rừng xanh kỳ lạ truyện, Chị Mười Ba - Phần kết Thập Tam Muội và Chị Mười Ba: Ba ngày sinh tử

Chưa chắc tôi vui khi hợp tác với những 'ngôi sao phòng vé'

* Xin chào Khương Ngọc, vì sao anh lại "biến mất" lâu như thế ở lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh?

- Đạo diễn Khương Ngọc: Chắc người ta không muốn mời tôi (cười). Những người hay hợp tác với tôi cũng có mời và tôi hỏi vai đó thế nào, có giống vai cũ không, nếu là dạng vai tương tự thì tôi không nhận. Lâu dần điều đó trở thành thông lệ khiến mọi người nghĩ rằng tôi không làm cái này cái kia nên gọi người khác. Từ thông lệ thành thói quen rồi nó biến thành "số phận" của tôi là không đóng phim truyền hình nữa. Về phim điện ảnh cũng vậy, tôi đã làm nhiều thứ thử thách và thú vị rồi nên khi có một "tín hiệu" giống vậy tôi lựa chọn phớt lờ nó. Cho nên, tôi cũng ít xuất hiện trên phim điện ảnh.

* Nếu không muốn lặp lại chính mình, vậy anh có thể tự thay đổi để hình ảnh trên phim của mình khác hơn?

- Tôi hoàn toàn có thể thay đổi được nhưng nhà sản xuất lại mong muốn chọn ai đó đừng thay đổi quá nhiều. Còn khi tôi làm việc, tôi sẽ thay đổi nguyên bản để nhân vật mới mẻ nhưng điều đó phải được sự đồng thuận của nhà sản xuất, đạo diễn nữa. Nên khi tôi đã như thế rồi thì không ai làm việc được với mình nên tôi tự làm phim. Tôi tự viết kịch bản, tự đạo diễn cho phim của mình và khi mọi người nghe điều này sẽ nghĩ rằng tôi tài giỏi lắm và không gọi tôi đóng phim nên chắc thời gian tôi vắng mặt còn lâu nữa.

* Vì sao Khương Ngọc lại chọn đề tài mạng xã hội cho phim điện ảnh Live - Phát trực tiếp?

- Tôi không chọn đề tài này mà tự nó đến với tôi vì tôi là người ít chơi mạng xã hội. Đó là có một câu chuyện về ăn uống trong sê ri truyện của Nguyễn Ngọc Thạch. Sau khi suy nghĩ và thảo luận, tôi thấy câu chuyện đó gần với xu hướng hiện tại quá, đó là trào lưu Mukbang. Tuy nhiên, ban đầu cốt truyện chỉ nói về đề tài ăn uống chứ không phải nghiên về mạng xã hội. Đề tài đó khá nặng và đòi hỏi diễn viên diễn nhiều. Mọi người thấy đề tài này hợp với tôi nên khuyên tôi thực hiện, sau thời gian làm thì câu chuyện ngày càng phát triển hơn. Thật sự, nội dung bộ phim mà tôi dự định làm rất nặng về tâm lý, hình ảnh, thậm chí đề cập đến những thứ nhạy cảm không thể qua được kiểm duyệt nên dần dần mọi thứ thay đổi để phù hợp.

* Anh thừa nhận không tham gia mạng xã hội nhiều, vậy làm sao để anh thấu hiểu được thế giới để truyền tải thông điệp cho bộ phim?

- Tôi không lo sợ điều đó, vì xung quanh tôi có nhiều người giỏi mạng xã hội lắm. Ví dụ, ê kíp của tôi toàn những người trẻ và đều giỏi mạng xã hội. Thêm nữa, tôi không làm phim để nói về những chức năng chuyên dụng của mạng xã hội mà tôi làm về con người. Thông điệp của tác phẩm này là con người có thể bất chấp tất cả để có thứ mình muốn, còn mạng xã hội chỉ là công cụ thôi.

Tôi có xem những người xung quanh tôi chơi mạng xã hội như thế nào, trong đó Long Chun là người từng có trải nghiệm giống một nhân vật trong phim. Cậu ấy suốt ngày than thở với tôi rằng mệt mỏi lắm bởi luôn phải suy nghĩ làm nội dung và lúc nào cũng phải cầm điện thoại. Tôi học được nhiều thứ từ các bạn trẻ, nếu tôi phải dựng phim trên máy tính, thì các bạn ấy có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại.

* Anh có từng có rơi vào tình huống bị công kích trên mạng xã hội?

- May mắn, tôi chưa bao giờ rơi vào trường hợp đó nhưng những người xung quanh tôi thì bị nhiều. Với một người như tôi, chuyện đó không là vấn đề gì vì tất cả những lời mình nói ra đều được suy nghĩ rất kỹ và tôi cũng không phải là người thích nêu quan điểm, tôi chỉ nói khi cần nói. Thông thường, tôi chỉ nói những điều về chuyên môn khi được hỏi một cách chính thống chứ tôi không tự nhiên phát ngôn về vấn đề gì. Nên tôi không rơi vào tình trạng bị công kích.

Thật ra, tôi không phải nằm ngoài thế giới của mạng xã hội, tôi vẫn ở đó để theo dõi. Tôi giống như con ngựa đang chạy, nó được gắn hai miếng sắt trên mắt để con ngựa đó chỉ phi đường thẳng mà không phân tâm bởi những thứ xung quanh. Cho nên, tôi muốn cái gì thì tôi làm mọi thứ để đạt được mục đích còn những chuyện còn lại tôi không để tâm. Đó có thể là may mắn hoặc không may mắn, tôi nghĩ chưa chắc gì bị công kích là điều không may mắn. Vì khi đau khổ, con người sẽ thông minh hơn cả trăm lần, tỉnh táo để nhìn ngắm lại cuộc đời và có dịp suy nghĩ để nâng cao nhận thức của mình. Còn những người an toàn và mải mê tận hưởng niềm vui thì có thể "ngủ quên" trên vinh quang.

Khương Ngọc cho biết anh cảm thấy thoải mái khi bị gọi là "lính mới" trong lĩnh vực điện ảnh FBNV

* Vậy ở giai đoạn nổi tiếng nhất, anh có từng nghĩ rằng mình được phép đưa ra yêu cầu và thấy quyết định của mình là đúng?

- Có chứ. Nhưng tôi không đưa ra quyết định cho cuộc đời của người khác nếu không tôi sẽ không ngồi đây và được mọi người yêu thương. Thật sự, tôi có tự quyết định và cho mình cái quyền là sẽ diễn nhân vật đó như thế nào trong phim truyền hình. Ở phim đầu tiên, tôi xin được làm điều đó và vai diễn thành công khiến tôi rất tự tin nên từ đó trở về sau tôi luôn nghĩ rằng quyết định của tôi là đúng. Ở những dự án tiếp theo, cuộc sống lại cho tôi vài lần đúng như thế nữa, cho đến một lúc mọi người nghĩ rằng đừng làm việc với tôi nữa vì tôi sẽ thay đổi vai diễn. Nhưng mọi chuyện không kinh khủng tới mức là tôi phải đóng với người này, người kia hoặc có người này tôi không đóng, tôi không làm như thế. Tôi chỉ nói rằng vai diễn của mình thế nào, bạn diễn đó sẽ tương tác với mình và cách diễn của họ bị tôi ảnh hưởng. Đến một lúc nhiều người nhận xét rằng các bạn diễn đó càng ngày càng diễn giống tôi. Đó là tốt hoặc không tốt cho bạn diễn của mình.

Tuy nhiên, khi tôi biết hai diễn viên chính của phim Live - Phát trực tiếp nói với người khác rằng tôi là người nói một đằng làm một nẻo. Đó là một cú tát dành cho tôi vì từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ làm như thế. Ngay lúc đó, tôi đã suy xét lại xem mình đã làm gì để họ nói mình như thế, từ đó tôi có câu trả lời là tôi không có định nghĩa, thị phạm hay nói ra những điều tôi mong muốn hoặc khiến họ làm giống người này người kia. Thay vào đó, tôi đưa cho họ một vài chất liệu rồi để diễn viên tự "xào nấu" sau đó tôi sẽ sửa. Lúc đó, diễn viên rất áp lực và tức vì không biết tôi muốn gì, nhưng điều tôi muốn ở đây là họ động não như tôi đã từng.

* Hiện tại, có hai nghệ sĩ chuyển hướng làm đạo diễn rất thành công là Lý Hải và Trấn Thành. Anh có lo lắng hay áp lực nếu bị so sánh với họ?

- Nếu tôi nghĩ như thế thì tôi sẽ không làm gì cả. Nếu mọi người thấy khó khăn trong cơ hội thì tôi lại tìm được cơ hội trong khó khăn. Có thể thấy, cho đến phim này là phim thứ tư thì tỷ lệ thắng của phim này là 70%. Nên nếu nói sợ hay lo lắng về điều đó thì tôi không sợ nhưng tôi có áp lực. Riêng về bản thân thì tôi không áp lực vì tôi đã vượt qua nỗi sợ đó rồi nhưng tôi luôn nghĩ về mọi người. Tôi kỳ vọng mình có thể mang lại dòng tiền ổn định cho nhà sản xuất để họ còn làm tiếp những tác phẩm khác, đó là áp lực lớn nhất.

* Anh có trăn trở về danh tiếng của mình khi ở một vai trò mới?

- Tôi không quan trọng điều đó, dù mọi người nói tôi là "lính mới" trong lĩnh vực điện ảnh cũng được. Những người xung quanh của tôi cũng thắc mắc vì sao tôi đã có những bộ phim thành công mà lại làm một bộ phim hợp tác với toàn diễn viên trẻ. Họ thắc mắc rằng tôi có sợ phim mình không có ngôi sao hay sợ so sánh với những thành công trước đó của chính mình? Tôi nói rằng tôi không sợ vì người nào trân trọng tôi, họ sẽ hiểu. Tôi từ một diễn viên vô danh trở nên nổi tiếng thì tôi cũng có thể từ một đạo diễn ít người biết đến trở thành một đạo diễn được nhiều người biết đến, tôi sẽ không là vòng lặp của bất kỳ ai và không trở thành bản sao của ai cả. Nhiều khi phim này chính là tác phẩm để mọi người nhìn tôi khác đi.

Khương Ngọc tiết lộ con gái không biết ba là người nổi tiếng FBNV

Nghệ sĩ làm gì phải lường trước hậu quả

* Con gái của Khương Ngọc sẽ lớn và có thể sẽ tìm hiểu về thông tin ba trên mạng. Anh có nói với con mình là một nghệ sĩ nổi tiếng?

- Tôi không nói điều đó. Nhưng thỉnh thoảng con cũng có xem tôi trên truyền hình vì bà ngoại thường mở phim truyền hình của tôi xem. Còn tôi không bao giờ nói hay mở cho con gái xem nhưng một ngày đẹp trời lúc bé vừa mới biết nói thì con gọi tôi là Khương Ngọc. Tôi cũng thắc mắc vì sao con biết thì mới biết do con xem trên truyền hình.

* Có vẻ như đời tư của anh khá kín tiếng, có phải anh cố gắng không để khán giả biết quá nhiều về cuộc sống đời tư của mình?

- Đồng xu có hai mặt và cuộc sống cũng thế. Một mặt, tôi nghĩ chưa chắc mọi người sẽ quan tâm đời sống của tôi, tôi luôn luôn nghĩ rằng mình không nổi tiếng đến mức mà mọi người quan tâm nhiều nên tôi chẳng muốn công bố làm gì. Thứ hai, nếu như mọi người chú ý đến gia đình tôi thì nó sẽ xảy ra những tương tác không mong muốn. Còn về mặt sử dụng hình ảnh gia đình để kinh doanh thì tôi nghĩ hình ảnh gia đình mình không có gì để kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Tôi giới thiệu hình ảnh gia đình của mình để làm gì, tôi chưa tìm ra mục đích nên tôi không làm. Chứ tôi không hề giấu vì người trong giới nghệ thuật và báo chí đều biết.

* Anh nghĩ như thế nào về việc nghệ sĩ bị công kích dữ dội trên mạng xã hội khi khán giả ngày càng ý thức được "quyền lực" trong tay của họ?

- Thật ra khán giả có quyền mà. Tôi không có ý kiến gì về việc đáng bị công kích hay không vì khi bạn làm một chuyện gì đó bạn phải lường trước hậu quả. Nếu mình không lường trước được mọi chuyện thì mình đừng làm.

* Cảm ơn những chia sẻ của Khương Ngọc!