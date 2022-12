Khuyến cáo về thực phẩm được tặng miễn phí trong trường học

Khuyến cáo được đưa ra trong văn bản của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM gửi đến UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện cùng hàng ngàn trường học về tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc tại khu vực trường học.

Theo đó, ông Lê Minh Hải, Phó Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, lưu ý nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm được tặng miễn phí hoặc từ chương trình giới thiệu, quảng cáo, bán, hỗ trợ nhân đạo mà tổ chức, cá nhân thực hiện trong khu vực trường học.

Cụ thể, ông Hải đề nghị kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng, việc chấp hành các quy định về đăng ký tự công bố sản phẩm, quá trình vận chuyển, bảo quản, phân phát sản phẩm… Trường hợp phát hiện hay nghi ngờ sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm thì nhà trường cần tạm dừng sử dụng sản phẩm và thông báo ngay cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương để xác minh, xử lý.

Bên cạnh đó, văn bản của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cũng đề nghị các địa phương, trường học tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc. Chú ý nâng cao sự phối hợp giữa cơ quan chức năng với nhà trường, gia đình trong việc giáo dục, hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng thực phẩm an toàn.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại khu vực xung quanh trường học, bếp ăn tập thể trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn có ký hợp đồng với nhà trường. Huy động sự phối hợp của cán bộ y tế trường học, ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát nguyên liệu đầu vào quá trình chế biến tại các bếp ăn trường học, kiên quyết không sử dụng nguyên liệu sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị cung cấp các địa chỉ cơ sở cung cấp nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý cho trường học; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.





Triển khai ở cơ sở, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD-ĐT Quận 8, TP.HCM, cho biết Phòng GD-ĐT ban hành văn bản thực hiện đề nghị các trường phối hợp với địa phương trú đóng tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực xung quanh trường học, bếp ăn tập thể trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn có ký hợp đồng với nhà trường.

Trước khi tiếp nhận thực phẩm từ các đơn vị, cá nhân tài trợ, hỗ trợ, nhà trường phải liên hệ với Phòng GD-ĐT để có những kiểm tra, giám sát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm sử dụng cho học sinh.

Đồng thời, các trường phải tăng cường công tác phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát nguyên liệu đầu vào, quá trình chế biến tại bếp ăn trường học; kiên quyết không sử dụng nguyên liệu, sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Không chỉ riêng TP.HCM, các tỉnh, thành khác gần đây lần lượt đưa ra chỉ đạo về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc kể từ vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường iSchool (Nha Trang) hồi tháng 11.