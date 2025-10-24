Kia Day Hà Nội: Trải nghiệm xe SUV thế hệ mới và không gian văn hóa Hàn Quốc

Không gian trải nghiệm đa sắc

Kia Day Hà Nội không chỉ là nơi trưng bày và lái thử các mẫu xe thế hệ mới, mà còn là "đại tiệc" kết hợp giữa công nghệ và văn hóa. Khách hàng tham dự có thể chiêm ngưỡng dải sản phẩm Kia SUV thế hệ mới gồm: mẫu xe đô thị gầm cao năng động New Sonet, mẫu xe smart SUV New Seltos, mẫu xe C-SUV tiên phong về công nghệ Kia Sportage, New Carnival - mẫu xe 7 chỗ cao cấp cỡ lớn cùng 2 mẫu xe mới New Sorento và New Morning. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của khách hàng Việt.

Đáng chú ý, New Carnival Hybrid - Mẫu xe 7 chỗ cỡ lớn dẫn đầu xu hướng di chuyển xanh với tùy chọn cá nhân hóa gồm: hàng ghế 2 VIP với các tiện ích cao cấp (tư thế thư giãn không trọng lực, chức năng massage), màn hình cảm ứng 4.5 inch điều khiển đa năng, giá đỡ điện thoại từ tính; tùy chọn màu nội thất mới, độc quyền, tôn vinh chủ sở hữu. Công nghệ Hybrid tiên tiến, mang đến hành trình êm ái, thân thiện môi trường, dẫn đầu xu hướng di chuyển xanh.

New Sorento – Mẫu xe SUV 7 chỗ với thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành linh hoạt cùng tùy chọn chế độ địa hình đa dạng giúp đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển.

Kia New Sorento - khẳng định bản lĩnh và vị thế chủ sở hữu

Trong khi đó, New Morning - mẫu xe đô thị thời trang dành cho khách hàng nữ với ngôn ngữ thiết kế Star map - đặc trưng riêng trên các sản phẩm thế hệ mới. Với phong cách trẻ trung, cá tính, Kia New Morning thế hệ mới là lựa chọn phù hợp cho khách hàng yêu thích sự linh hoạt, thời trang, thể hiện phong cách riêng.

Hoạt động tương tác đa giác quan

Bên cạnh không gian triển lãm về thương hiệu và trưng bày xe, Kia Day Hà Nội còn mang đến chuỗi hoạt động:

Workshop "Mini Hàn Quốc Corner": đắm mình trong không gian lãng mạn với hoa anh đào, mặc thử trang phục truyền thống Hanbok và lưu giữ những bức ảnh check-in tuyệt đẹp;

Không gian Văn hóa & Triển lãm: tham gia trò chơi vẽ tranh dân gian Hàn Quốc (Chibi) và khám phá Triển lãm tranh ảnh & lịch sử phát triển thương hiệu Kia , nơi khách hàng sẽ hiểu hơn về triết lý và di sản của Kia.

Trải nghiệm thực tế ảo cảm giác lái xe thông qua Bộ game lái xe hơi giả lập tiên tiến, mang đến cảm giác lái chân thực, hấp dẫn.

Giải trí cho cả gia đình: khu vực Kid Corner (gắp thú nhồi bông, ghép tranh đá) mang đến không gian giải trí riêng biệt cho trẻ em và khu vực thư giãn với ban nhạc Acoustic live cho người lớn;

Khách hàng tham dự còn nhận được quà tặng và ưu đãi đặc biệt khi đăng ký trải nghiệm tại sự kiện.

Thông tin sự kiện:

Sự kiện: Ngày Hội Kia Day

Thời gian: Thứ bảy (25.10.2025) và chủ nhật (26.10.2025)

Địa điểm: Showroom Kia Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Đăng ký tham dự miễn phí: https://forms.gle/GiMfx4c5cB1eiyvs7

Kia Day Hà Nội hứa hẹn sẽ là một điểm đến lý tưởng vào cuối tuần, nơi hội tụ các khách hàng yêu thích và tin chọn các mẫu xe đến từ thương hiệu Kia với những hoạt động và trải nghiệm thú vị.

Liên hệ ngay hotline 1900 545 591 hoặc đến showroom/đại lý Kia gần nhất để được tư vấn chi tiết.