Kia Morning 2022 có thêm 2 phiên bản giá rẻ tại Việt Nam

Trước đó, Kia Morning 2022 đã có 2 phiên bản X-Line và GT-Line với các trang bị ngoại hình và tiện nghi cao cấp, giá bán giống nhau 439 triệu đồng. Với việc giới thiệu thêm 2 phiên bản giá rẻ AT và AT Premium, Morning dễ tiếp cận khách hàng hơn trong phân khúc A, nơi VinFast Fadil và Hyundai Grand i10 đang giữ ngôi vương.

Hai phiên bản mới của Kia Morning 2022 có giá rẻ hơn nên sẽ có thiết kế ngoại hình đơn giản hơn so với X-Line và GT-Line. Dễ thấy nhất là ở vị trí đầu xe nay được thay đổi đơn giản hơn, không thể thao như GT-Line hay hầm hố như X-Line. Trong khi đó, đèn sương mù được đặt sang vị trí cao hơn, đèn pha halogen dạng chóa thay vì thấu kính (projector) và không còn đèn LED ban ngày.

Riêng phiên bản AT giá 380 triệu đồng bị lược bỏ thêm giá nóc hành lý. Những trang bị khác của ngoại thất vẫn được giữ nguyên như đèn pha bật/tắt tự động, cảm biến lùi, camera lùi, vành đa chấu 15 inch, gương gập điện, mở cửa rảnh tay. Tổng thể, ngoại hình của Morning AT bản giá rẻ vẫn thời trang và khá bắt mắt chứ không quá "bình dân" như Morning AT thế hệ cũ. Tuy nhiên, điểm đáng tiếc là các bản Morning mới vẫn sử dụng logo thương hiệu cũ.

Các trang bị bên trong của Kia Morning 2022 phiên bản mới dù có giá rẻ hơn nhưng vẫn khá đầy đủ với ghế bọc da nhưng chất liệu không cao cấp như bản X-Line hay GT-Line, màu ghế là màu xám, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, đề nổ nút bấm, chìa khóa thông minh... giống với hai phiên bản cao cấp.





Trang bị khác biệt nằm ở hệ thống điều hòa của bản AT Premium là loại tự động 1 vùng trong khi bản AT là loại chỉnh cơ. Bệ tỳ tay cho hàng ghế trước và vô lăng bọc da cũng bị lược bỏ trên bản thấp nhất. Đồng hồ sau vô lăng đều là loại cơ học kết hợp màn đơn sắc.

Cung cấp sức mạnh cho hai phiên bản mới vẫn sử dụng động cơ 1.25L, công suất 83 mã lực và 120 Nm mô-men xoắn. Hộp số tiêu chuẩn là loại tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước, không có tùy chọn hộp số sàn. Trong khi đó, tính năng an toàn vẫn giữ nguyên so với hai bản cao cấp nhất, bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi và 2 túi khí.

Xét về giá bán, Kia Morning AT Premium chỉ ngang ngửa Hyundai Grand i10 bản số sàn trong khi rẻ hơn VinFast Fadil bản tiêu chuẩn 16 triệu đồng. Trong tháng 3.2022, Morning bán được tổng cộng 623 xe ra thị trường, đứng vị trí thứ 3, xếp sau Fadil (2.567 xe) và Grand i10 (1.112 xe).