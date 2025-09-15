Kia New Sorento ra mắt Việt Nam: nhiều thay đổi thiết kế, công nghệ và an toàn

Ngoại hình đổi mới theo nhận diện toàn cầu

So với thế hệ trước, New Sorento sở hữu nhiều thay đổi rõ nét về ngoại hình. Cụm đèn LED Star-map là chi tiết nhận diện mới trong ngôn ngữ thiết kế toàn cầu của Kia. Lưới tản nhiệt tạo hình 3D, kết hợp viền chrome sáng, mang đến diện mạo mạnh mẽ hơn.

Cản trước được mở rộng theo phương ngang, tạo cảm giác vững chãi. Bộ mâm hợp kim 20 inch đa chấu thể thao cũng là nâng cấp mới, góp phần tăng tính thẩm mỹ và phù hợp hơn với phong cách SUV bề thế và cao cấp.

Nội thất nâng cấp mạnh về tiện nghi

Khoang cabin New Sorento có thiết kế mở rộng theo phương ngang, mang đến không gian rộng rãi hơn. Cách bố trí 7 chỗ với ba hàng ghế được cải tiến, tạo sự linh hoạt trong sử dụng. Nội thất sử dụng chất liệu da cao cấp, tông màu nâu sang trọng là điểm mới.

Ghế lái chỉnh điện đa hướng, tích hợp tính năng sưởi, làm mát và nhớ hai vị trí. Hàng ghế thứ hai nay có thêm sưởi và bệ tỳ tay cỡ lớn, trong khi hàng ghế thứ ba được thiết kế thoải mái hơn, phù hợp cho hai người lớn và có thể gập phẳng hoàn toàn khi cần mở rộng khoang hành lý.

Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập nay đi kèm bảng điều khiển cảm ứng hiện đại. Trang bị công nghệ nổi bật gồm cụm màn hình kép Panoramic 12,3 inch, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, âm thanh Bose 12 loa. Ngoài ra, xe còn có cần số điện tử dạng núm xoay, phanh tay điện tử kèm Autohold, màn hình HUD, sạc không dây chuẩn Qi và cổng sạc nhanh USB Type-C 27W cho cả ba hàng ghế.

Động cơ, vận hành và an toàn được cải tiến

New Sorento tiếp tục duy trì hai tùy chọn động cơ Smartstream: xăng 2.5G và diesel 2.2D. Điểm đáng chú ý là hệ thống khung gầm thế hệ mới được gia cường chắc chắn hơn, giúp tăng độ ổn định khi vận hành. Hệ thống treo trước McPherson và treo sau đa liên kết đã được tinh chỉnh nhằm mang lại cảm giác êm ái hơn khi di chuyển.

Mẫu xe được trang bị 4 chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Smart) và 3 chế độ địa hình (Snow, Sand, Mud). Với bản tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), khả năng vượt địa hình được đánh giá tốt hơn đời trước.

Ở phương diện an toàn, ngoài các trang bị quen thuộc như 6 túi khí, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, New Sorento thế hệ mới được Kia nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS lên bản 2.0. Những thay đổi này bổ sung thêm tính năng hỗ trợ đánh lái tránh va chạm (FCA 2.0) và hỗ trợ tránh va chạm khi lùi (PCA), giúp người lái an tâm hơn trong các tình huống thực tế.

Phiên bản, giá bán và chính sách

Tại Việt Nam, New Sorento được phân phối với hai phiên bản cao cấp Signature:

2.2D Signature FWD: 1,389 tỉ đồng

2.5G Signature FWD: 1,249 tỉ đồng

Khách hàng mua xe được tặng voucher dịch vụ trị giá 8 triệu đồng, đồng thời có thể chọn gói trang bị bao gồm dẫn động AWD, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và chế độ địa hình với giá 80 triệu đồng.

New Sorento có 8 màu ngoại thất, trong đó có màu mới Cityscape Green, kết hợp nội thất nâu duy nhất. Chính sách bảo hành áp dụng 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Tri ân khách hàng

Bên cạnh việc ra mắt sản phẩm mới, THACO AUTO triển khai chương trình tri ân khách hàng trên toàn hệ thống showroom Kia, nhân dịp đạt mốc 400.000 xe bán ra tại thị trường Việt Nam.



