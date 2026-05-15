Kia Sonet - Mẫu SUV bán chạy hàng đầu phân khúc giá chỉ từ 475 triệu đồng

Kia Sonet duy trì vị thế là một trong những mẫu SUV hút khách nhất thị trường khi nhiều năm liên tiếp đứng đầu doanh số phân khúc và tiếp tục cho thấy sức hút ổn định trong thời gian gần đây. Riêng quý 1/2026, doanh số Kia Sonet tiếp tục đà tăng trưởng với hơn 2.200 mẫu xe được khách hàng tin chọn.

Thành công của Kia Sonet không chỉ đến từ yếu tố giá bán. Thực tế cho thấy, mẫu xe này được nhiều khách hàng Việt đánh giá cao nhờ khả năng đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí quan trọng, từ thiết kế, trang bị đến trải nghiệm sử dụng thực tế, đặc biệt là chi phí bảo dưỡng, yếu tố mà nhiều người dùng mua xe lần đầu quan tâm.

Xét về kiểu dáng, Kia Sonet mang đậm phong cách SUV hiện đại với ngoại hình hài hòa, kết hợp giữa nét hiện đại, thể thao và cá tính, phù hợp cho cả nam và nữ.

Thế hệ mới của Kia Sonet cũng tiếp tục hoàn thiện lợi thế này với ngôn ngữ thiết kế hiện đại hơn, đặc biệt ở phần đầu xe. Cụm đèn LED định vị Star Map kết hợp lưới tản nhiệt đặc trưng tạo cảm giác trẻ trung nhưng vẫn đủ cá tính. Bộ mâm lớn, khoảng sáng gầm cao cùng các chi tiết ốp ở phần thân xe giúp Sonet trở nên năng động hơn so với mặt bằng chung phân khúc.

Đây cũng là yếu tố quan trọng đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng mua xe lần đầu. Thực tế, không ít người dùng hiện nay muốn sở hữu một mẫu xe nhỏ gọn để dễ dàng di chuyển trong phố, nhưng vẫn phải mang lại cảm giác mạnh mẽ, thể thao kiểu SUV; với vị trí ngồi cao và ngoại hình đủ nổi bật khi sử dụng cho cá nhân hay gia đình. Bên cạnh thiết kế, trang bị là điểm giúp Kia Sonet duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc A-SUV.

Kia Sonet sở hữu màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số hiện đại trên hầu hết phiên bản. Ngoài ra, các trang bị như Cruise Control, cửa sổ trời, khởi động nút bấm hay điều hòa tự động cũng góp phần mang lại trải nghiệm sử dụng tiệm cận các dòng xe ở phân khúc cao hơn.

Xét về an toàn, Sonet cũng tạo lợi thế khi được trang bị nhiều tính năng, công nghệ đáng chú ý trong tầm giá như các hệ thống an toàn chủ động như chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, cảnh báo áp suất lốp, phanh đĩa ở cả 4 bánh, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe…

Một điểm đáng chú ý khác là Kia Sonet được phát triển theo hướng thực dụng, phù hợp điều kiện sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Với kích thước hợp lý mẫu xe này dễ vận hành trong khu vực đô thị đông đúc, đồng thời vẫn duy trì khoảng sáng gầm cao để vượt qua các đoạn đường ngập nhẹ, gờ giảm tốc hay mặt đường xấu.

Động cơ Smartstream 1.5 lít kết hợp hộp số vô cấp CVT phù hợp với số đông người dùng nhờ khả năng vận hành mượt mà và dễ sử dụng. Đây cũng là cấu hình được nhiều khách hàng mua xe lần đầu ưu tiên bởi tính ổn định và tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách, Kia Sonet được trang bị thêm 3 chế độ lái và 3 chế độ hỗ trợ địa hình. Dù không phải mẫu SUV thiên về off-road, việc bổ sung các chế độ vận hành khác nhau vẫn giúp gia tăng trải nghiệm sử dụng trong nhiều điều kiện thực tế.

Tại Việt Nam, mẫu xe Hàn Quốc hiện đang được THACO AUTO phân phối tổng cộng 4 phiên bản với giá bán sau ưu đãi từ 475 – 589 triệu đồng.