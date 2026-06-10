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Xe Thị trường

Kia Sportage chốt giá 'sốc' từ 749 triệu, thuộc nhóm C-SUV hấp dẫn bậc nhất thị trường

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10/06/2026 16:30 GMT+7

Với mức giá bán thực tế chỉ từ 749 triệu đồng cùng việc lần đầu bổ sung phiên bản hybrid, New Sportage trở thành một trong những mẫu SUV đáng chú ý nhất trên thị trường ô tô Việt Nam.

Sau màn ra mắt cách đây ít ngày, THACO AUTO mới đây chính thức công bố giá bán cho bộ đôi New Sportage và New Sorento. Đây là hai mẫu SUV mới nhất của thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam được bổ sung phiên bản hybrid.

Trong đó, New Sportage là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả với mức giá niêm yết cực kỳ hấp dẫn, chỉ quanh mốc 750 triệu đồng. Cụ thể, mẫu SUV cỡ C này phân phối tổng cộng 5 phiên bản, gồm 2 bản động cơ xăng và 3 phiên bản hybrid. Đáng chú ý, phiên bản thấp New Sportage 2.0G Deluxe có giá 769 triệu đồng, bản 2.0G Luxury ở mức 839 triệu đồng. Ba phiên bản hybrid gồm 1.6 Turbo Hybrid Premium, 1.6 Turbo Hybrid Signature và 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD có giá lần lượt 999 triệu đồng, 1,049 tỉ đồng và 1,099 tỉ đồng.

Kia Sportage chốt giá 'sốc' từ 749 triệu, thuộc nhóm C-SUV hấp dẫn bậc nhất thị trường - Ảnh 1.

Giá bán thực tế chỉ từ 749 triệu đồng giúp New Sportage vào top những mẫu SUV dễ tiếp cận nhất thị trường Việt

Đặc biệt, trong giai đoạn đầu mở bán, hãng áp dụng thêm ưu đãi 20 triệu đồng cho nhóm khách tiên phong sở hữu New Sportage. Qua đó đưa giá thực tế của mẫu xe Hàn Quốc giảm xuống chỉ còn từ 749 triệu đồng. Mức giá này giúp New Sportage lọt vào nhóm các mẫu SUV dễ tiếp cận nhất thị trường. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp mẫu xe Hàn Quốc tiếp cận nhóm khách hàng gia đình đang tìm kiếm một mẫu SUV đa dụng phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Ngoài điều chỉnh mạnh về giá bán, ở phiên bản nâng cấp lần này, New Sportage cũng gây chú ý khi có thêm phiên bản hybrid tại Việt Nam. Xe sử dụng nền tảng khung gầm N3 thế hệ mới (N3 Flatform); kết hợp cùng hệ truyền động Smartstream Turbo Hybrid với động cơ xăng tăng áp và mô-tơ điện hiệu suất cao, cho tổng công suất 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Đặc biệt, New Sportage Hybrid cũng sở hữu công nghệ kiểm soát chuyển động thông minh E-VMC tương tự các mẫu SUV "đàn anh", giúp hỗ trợ cải thiện độ ổn định thân xe trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. 

Kia Sportage chốt giá 'sốc' từ 749 triệu, thuộc nhóm C-SUV hấp dẫn bậc nhất thị trường - Ảnh 2.

Các phiên bản hybrid giúp mẫu C-SUV Hàn Quốc mở rộng tệp khách hàng, hướng đến những người mua xe phục vụ gia đình, yêu thích trải nghiệm công nghệ

Bên cạnh đó, mẫu xe Hàn Quốc cũng tiếp tục duy trì định hướng thiết kế hướng đến nhóm khách hàng trẻ và yêu thích công nghệ. Mẫu xe nổi bật với hệ thống đèn LED nhận diện Star-Map đặc trưng của Kia, kết hợp lưới tản nhiệt cỡ lớn và các đường nét ngoại thất mang phong cách thể thao, hiện đại.

Không gian nội thất cũng là một trong những điểm nhấn của New Sportage. Với chiều dài cơ sở 2.755 mm, mẫu xe Hàn sở hữu khoang nội thất rộng rãi hàng đầu trong phân khúc. Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế theo xu hướng số hóa với cụm màn hình cong Panoramic tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí 12,3 inch đặt liền mạch.

Danh sách trang bị trên các phiên bản cao cấp khá phong phú với ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp nhớ vị trí, sưởi và làm mát ghế, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, cốp điện thông minh, khởi động từ xa, hệ thống âm thanh Harman Kardon cùng gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Những trang bị này giúp New Sportage duy trì sức hút trong nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm công nghệ và tiện nghi.

Kia Sportage chốt giá 'sốc' từ 749 triệu, thuộc nhóm C-SUV hấp dẫn bậc nhất thị trường - Ảnh 3.

New Sorento Hybrid phiên bản mới cũng chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam với nhiều nâng cấp, kèm mức giá dễ tiếp cận hơn

Không chỉ New Sportage, đợt công bố giá bán lần này còn đánh dấu sự xuất hiện chính thức của New Sorento Hybrid mới tại thị trường Việt Nam. Biến thể sử dụng động cơ xăng lai điện của mẫu SUV 7 chỗ này được phân phối với hai phiên bản, gồm 1.6 Turbo Hybrid Signature và 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD. Giá niêm yết lần lượt ở mức 1,349 tỉ đồng và 1,399 tỉ đồng. Trong giai đoạn đầu mở bán, khách hàng được ưu đãi 30 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 1,319 tỉ đồng và 1,369 tỉ đồng.

Tương tự New Sportage Hybrid, New Sorento Hybrid cũng sử dụng hệ truyền động Smartstream Turbo Hybrid thế hệ mới. Mẫu xe được định vị ở nhóm SUV gia đình cao cấp với cấu hình 7 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng đề cao không gian sử dụng rộng rãi nhưng vẫn quan tâm đến hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu.

Kia Sportage chốt giá 'sốc' từ 749 triệu, thuộc nhóm C-SUV hấp dẫn bậc nhất thị trường - Ảnh 4.

Sự xuất hiện của New Sportage Hybrid và New Sorento Hybrid cho thấy THACO AUTO đang hướng đến mở rộng danh mục sản phẩm Kia theo hướng điện hóa

Theo công bố từ THACO AUTO, New Sorento Hybrid được trang bị cụm màn hình kép Panoramic 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 12 loa Bose, màn hình HUD cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại. Không gian nội thất 7 chỗ cũng là một trong những điểm mạnh giúp mẫu xe cạnh tranh ở nhóm SUV gia đình cỡ lớn.

Việc đồng thời giới thiệu New Sportage Hybrid và New Sorento Hybrid cho thấy THACO AUTO đang từng bước mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu đối với các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải đang dần gia tăng. Trước đó, Carnival Hybrid cũng đã được hãng đưa ra thị trường và nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng.

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