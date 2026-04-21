Kia tăng ưu đãi cho Sonet, Seltos, Carens: Giá dễ tiếp cận nhất từ trước đến nay

Nhằm kích cầu tiêu dùng trong dịp lễ 30.4 - 1.5, THACO AUTO - đơn vị lắp ráp và phân phối các mẫu xe Kia tại Việt Nam mới đây công bố triển khai chương trình ưu đãi bổ sung cho nhiều dòng xe. Trong đó, bộ ba xe đa dụng phổ thông, gồm Kia Sonet, Kia Seltos và Kia Carens trở thành tâm điểm trong danh mục ưu đãi của hãng xe Hàn Quốc, khi được áp dụng mức giảm lên đến vài chục triệu đồng, kèm theo nhiều chương trình quà tặng từ đại lý.

Cụ thể, từ ngày 16.4.2026, khách mua Kia Sonet được hưởng mức giảm 25 triệu đồng, tùy phiên bản. Đáng chú ý, trước đó (hồi đầu tháng 3), mẫu A-SUV này đã được THACO AUTO điều chỉnh giảm giá niêm yết từ 10 - 20 triệu đồng. Đưa mức niêm yết mới chỉ còn từ 489 - 609 triệu đồng.

Như vậy, nếu cộng thêm chương trình ưu đãi giá dịp lễ và quà tặng quy đổi từ đại lý, số tiền thực tế người mua bỏ ra để sở hữu Kia Sonet chỉ còn dao động từ 475 - 589 triệu đồng tùy phiên bản, trở thành một trong những mẫu xe có giá "mềm" nhất phân khúc. Đây là cơ hội tốt cho nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc người dùng trẻ cần một mẫu xe linh hoạt, chi phí sở hữu thấp.

Ở phân khúc cao hơn, Kia Seltos cũng được hãng gia tăng sức cạnh tranh trong dịp lễ bằng chính sách giảm giá thêm từ 10 - 31 triệu đồng, tùy phiên bản. Tương tự "đàn em" Sonet, trước đó mẫu B-SUV này cũng đã được đơn vị phân phối điều chỉnh giảm giá niêm yết với mức giảm từ 20 - 55 triệu đồng. Đưa giá mới xuống chỉ còn từ 579 - 699 triệu đồng.

Nếu tính thêm ưu đãi mới nhất trong tháng 4, kèm quà tặng quy đổi từ đại lý, giá thực tế của Seltos chỉ còn dao động từ 554 - 689 triệu đồng. Đây được xem là mức giá dễ tiếp cận nhất của Seltos từ trước đến nay tại Việt Nam, giúp mẫu xe này gia tăng sức ép lên các đối thủ cùng phân khúc.

Mẫu xe gia đình 7 chỗ cỡ nhỏ - Kia Carens trong dịp lễ cũng được gia tăng ưu đãi. Theo đó, từ 16.4, Carens giảm 20 triệu đồng tùy phiên bản. Trước đó, Carens cũng đã được THACO AUTO điều chỉnh giảm trực tiếp giá niêm yết từ 20 - 30 triệu đồng. Như vậy, sau khi trừ ưu đãi dịp lễ và quà tặng từ đại lý, giá bán thực tế của mẫu xe này chỉ còn từ 569 - 619 triệu đồng.

Mức giá này giúp Kia Carens càng dễ tiếp cận hơn nhóm khách hàng gia đình, đặc biệt trong bối cảnh người dùng đang quan tâm nhiều đến các yếu tố chi phí sử dụng tổng thể. Tại Việt Nam, Kia Carens hiện phân phối tổng cộng 3 phiên bản. Mẫu xe có lợi thế với không gian rộng rãi và khả năng vận hành linh hoạt, là lựa chọn phù hợp cho gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ vận chuyển.

Bên cạnh bộ ba chủ lực, một số mẫu xe khác của Kia cũng được áp dụng ưu đãi trong giai đoạn này. Theo đó, Kia Sportage áp dụng chính sách ưu đãi 20 triệu đồng cho khách mua xe, đưa giá thực tế của bản cao cấp Premium xuống mốc 799 triệu đồng, mức giá tốt nhất của mẫu xe Hàn từ trước tới nay tại Việt Nam. Mẫu SUV 7 chỗ cao cấp Kia Sorento mới lần đầu được áp dụng chương trình ưu đãi giá đặc biệt, với tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán thực tế của Sorento phiên bản cao cấp nhất chỉ còn 1,199 tỉ đồng.

Trong khi, mẫu xe cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm của Kia tại Việt Nam là Kia Carnival Hybrid tiếp tục được áp dụng ưu đãi trực tiếp 20 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn từ 1,519 tỉ đồng. Riêng các phiên bản Kia Carnival sử dụng động cơ diesel, khách mua xe được ưu đãi cao nhất 35 triệu đồng tùy phiên bản.

Ngoài ra, khách mua các mẫu mã như K3, K5, Soluto và New Morning hãng đều được hỗ trợ cao nhất đến 26 triệu đồng, tùy phiên bản và điều kiện áp dụng. Trong đó, Kia Soluto là một trong những điểm nhấn đáng chú ý khi giá bán sau ưu đãi chỉ còn từ 319 triệu đồng.

Chưa hết, bên cạnh các chính sách hỗ trợ hấp dẫn, hiện hãng xe Hàn Quốc vẫn duy trì chế độ bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km cho tất cả sản phẩm, bảo hành pin hybrid đến 7 năm hoặc 150.000 km.

Thực tế, các chương trình kích cầu liên tục được triển khai trong thời gian qua đã góp phần giúp doanh số của Kia duy trì sự ổn định trên thị trường. Nhiều mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc như Seltos, Sonet hay Carnival vẫn nằm trong nhóm bán chạy của từng phân khúc, trong khi Carens dần cải thiện sức hút nhờ chiến lược giá linh hoạt.

Tại Việt Nam, Kia hiện đang nằm trong nhóm những thương hiệu ô tô phổ biến nhất với hệ thống hơn 100 showroom và đại lý phân phối trên toàn quốc, đi kèm dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu. Tính đến tháng 3.2026, thương hiệu Hàn Quốc đã bàn giao hơn 420.000 xe đến tay người dùng.