Kịch bản đặc biệt ngày Nam Định nhận cúp vô địch V-League: Sân Thiên Trường mở hội

Trước thềm vòng đấu cuối của giải hạng nhất và V-League, công tác chuẩn bị tổ chức trận đấu và lễ trao giải tại các sân vận động có đội bóng giành huy chương đang được Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phối hợp cùng CLB, BTC trận đấu triển khai đồng bộ với mục tiêu đảm bảo an toàn, hướng tới một mùa giải khép lại trọn vẹn và thành công.

Công ty VPF họp với BTC trận đấu trên sân Thiên Trường, Nam Định Ảnh: VPF

Phương án trao giải hạng nhất được tính kỹ

Các kịch bản trao giải đã được BTC xây dựng dựa trên thành tích các đội bóng. Tại giải hạng nhất, lễ trao giải vô địch cho CLB Ninh Bình đã được tổ chức trên sân vận động Ninh Bình tại vòng đấu 21 (diễn ra ngày 14.6), tuy nhiên cuộc cạnh tranh cho vị trí á quân – đồng nghĩa với suất thi đấu trận play-off – vẫn đang diễn ra giữa CLB Trường Tươi Bình Phước và CLB PVF-CAND.

BTC đã chuẩn bị đầy đủ cho cả hai phương án trao giải nhì hoặc giải ba tại cả hai sân đấu này. Tùy thuộc kết quả trận đấu ở vòng 22 giải hạng nhất (diễn ra cùng lúc 16 giờ ngày 21.6.2025), các lễ trao giải sẽ được tổ chức trang trọng ngay khi kết thúc trận đấu.

V-League sẽ khép lại hoàn hảo Ảnh: Minh Tú

Đội Nam Định vô địch V-League Ảnh: VPF

Sân Thiên Trường mở hội Ảnh: MINH TÚ

V-League kết thúc trong êm đẹp

Trong khi đó, ở V-League, ngoài CLB Thép Xanh Nam Định đã chắc chắn giành chức vô địch và vị trí á quân thuộc về CLB Hà Nội, cuộc cạnh tranh cho tấm HCĐ đang là màn đua song mã giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Thể Công Viettel (hai đội bóng đang chỉ cách nhau đúng 1 điểm).

Công tác chuẩn bị cho lễ trao HCĐ được BTC chuẩn bị đồng thời tại cả sân vận động Hàng Đẫy và sân vận động Lạch Tray (CLB Thể Công Viettel đăng ký sân nhà tại lượt trận vòng 26).

Đặc biệt, lễ trao cúp vô địch tại sân Thiên Trường – nơi CLB Thép Xanh Nam Định lần thứ hai đăng quang ngôi vị cao nhất – được quan tâm chú trọng đặc biệt.

Sáng nay (19.6) tại Nam Định, Công ty VPF, BTC giải đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BTC sân Thiên Trường và CLB Thép Xanh Nam Định để rà soát toàn bộ công tác tổ chức, đặc biệt các phương án đảm bảo an ninh an toàn.

Với sức chứa 25.000 khán giả, sân Thiên Trường dự kiến sẽ mở hội với hình ảnh khán đài được phủ kín tại trận đấu cuối của mùa giải giữa CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17 giờ ngày 22.6).

Các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án phân luồng giao thông, kiểm soát lượng khán giả vào sân phù hợp với sức chứa khán đài, đồng thời lên kế hoạch tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt, bao gồm màn trống hội và pháo hoa nghệ thuật được trình diễn tại lễ trao Cúp vô địch, tổ chức sau khi kết thúc trận đấu. Chắc chắn rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ BTC giải, CLB, BTC trận đấu, ngày hội bóng đá, ngày vui của đội bóng thành Nam sẽ là điểm nhấn khép lại hoàn hảo cho V-League 2024 - 2025.