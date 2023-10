Kích điện hủy nổ quả bom Mỹ 340 kg phát hiện trong trường học ở Lào Cai

Ngày 19.10, đại tá Nguyễn Văn Đô, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, cho biết lực lượng công binh đã sử dụng phương pháp kích điện hủy nổ an toàn đối với quả bom Mỹ đã phát hiện tại Trường tiểu học số 1 Bảo Hà vào chiều 16.10.

Công binh và dân quân tự vệ vận chuyển quả bom đến bãi hủy nổ PHẠM HỒ TRÚC

Theo đại tá Nguyễn Văn Đô, quả bom này nằm ở độ sâu 4,5 m so với mặt đất, với phần ngòi nổ lộ ra ngoài khoảng 0,3 m. Để đảm bảo an toàn, lực lượng công binh phải đào bới một khối lượng lớn đất đá đưa quả bom ra khỏi hiện trường để đưa đến vị trí đảm bảo điều kiện hủy nổ an toàn.

Qua xác minh, quả bom này mang số hiệu M117, do Mỹ sản xuất với chiều dài 2,16 m; đường kính thân bom 408 mm; độ rộng cánh 520 mm, trọng lượng 340 kg. Đặc biệt, bên trong quả bom này có gần 200 kg thuốc nổ và bộ phận kíp nổ vẫn còn nguyên vẹn.



Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai nhận định, đây là quả bom được quân đội Mỹ thả xuống trong khoảng thời gian từ năm 1968 - 1972 nhằm phá hủy ga Bảo Hà nằm trên tuyến đường sắt huyết mạch Lào Cai - Hà Nội để vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm do Trung Quốc và một số nước xã hội chủ nghĩa viện trợ cho Việt Nam.

Cũng theo đại tá Nguyễn Văn Đô, sau khi đưa lên mặt đất, quả bom này tiếp tục được lực lượng công binh, dân quân tự vệ vận chuyển trên quãng đường 6 km với địa hình đồi dốc, quanh co để tới bãi hủy nổ.

Bên trong quả bom có 200 kg thuốc nổ, công binh phải dùng máy xúc đào hố sâu để chôn bom trước khi kích điện hủy nổ PHẠM HỒ TRÚC

"Đúng 12 giờ 20 hôm nay, lực lượng công binh đã sử dụng kích điện để hủy nổ thành công quả bom, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đã tiến hành bàn giao mặt bằng cho nhân dân tiếp tục sản xuất", đại tá Đô nói.

Trước đó, chiều 16.10, công nhân lái máy xúc san ủi mặt bằng để xây dựng thêm phòng học ở Trường tiểu học số 1 Bảo Hà đã cào trúng một quả bom. Ngay sau đó, UBND xã Bảo Hà yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động thi công, khẩn cấp sơ tán 637 học sinh của Trường tiểu học số 1 Bảo Hà và Trung tâm mầm non Hoa Sen. Sau đó, UBND xã Bảo Hà tiếp tục yêu cầu sơ tán 10 hộ dân, lập chốt canh giữ hiện trường chờ công binh lên phương án xử lý.

UBND xã Bảo Hà cũng quyết định cho toàn bộ học sinh của 2 trường học nói trên được nghỉ học để đảm bảo an toàn. Trong đó, từ ngày 17.10, Trường tiểu học số 1 Bảo Hà chuyển một số nội dung sang giảng dạy, học trực tuyến.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Trịnh Hải, Phó chủ tịch UBND xã Bảo Hà, xác nhận từ chiều 19.10, toàn bộ học sinh Trường tiểu học số 1 Bảo Hà và Trung tâm mầm non Hoa Sen đã được đến trường đi học trở lại. Các hoạt động đời sống, lao động sản xuất của người dân đã khôi phục trở lại bình thường.