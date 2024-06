Kịch đọc của sân khấu Hồng Hạc 'sáng đèn' với vở mới

Nhận thấy sự hưởng ứng và nhu cầu của khán thính giả dành cho vở kịch đọc Thiên Thiên (dựa theo truyện ngắn Hạnh phúc là cùng của Vũ Hồi Nguyên và Xoa của Tăng Song Nam) và Visa (dựa theo truyện ngắn cùng tên của Hải Miên), sân khấu Hồng Hạc của "bà bầu" Việt Linh vừa thông báo hình thức kịch này sẽ được tiếp tục với vở Diễn viên hạng ba (theo truyện ngắn cùng tên của Lý Lan) vào lúc 19 giờ 30 ngày 2.7 tới, tại Cà phê La Rotonde Saigon (185B Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM).

Vở Diễn viên hạng ba do Việt Linh biên kịch, Lê Chi Na chỉ đạo, với sự góp giọng của các diễn viên Phan Thành Vinh, Bảo Kun, Như Yến, Hoàng Trung Anh, Đăng Khoa, Hải Ngân; âm nhạc do nhạc sĩ Vũ Phúc Ân đảm nhận.

Thiết kế vé Diễn viên hạng ba HỒNG HẠC

Trong Diễn viên hạng ba, Đạt - nhân viên hậu đài của một nhà hát nhỏ, thắc mắc khi thấy một vị khách phong lưu tới xem liên tục. Đến đêm thứ 3, vị khách này nhờ Đạt chuyển tặng hoa cho đào phụ Mỹ Duyên, khiến đào chính bất mãn. Hóa ra, vị khách Việt kiều Pháp muốn thuê Mỹ Duyên đóng giả con gái của mình...

Sân khấu Hồng Hạc thể nghiệm hình thức kịch đọc với hy vọng lan tỏa văn học thông qua việc nghe - nhìn. Vì hình thức này còn mới ở Việt Nam nên đến nay đạo diễn Việt Linh mới đủ điều kiện triển khai.

Với kịch đọc, như tên gọi, diễn viên chỉ việc đọc và thính giả sẽ "nghe" xuyên suốt câu chuyện cho đến khi kết thúc; quá trình thưởng thức này gợi nhiều liên tưởng từ góc độ người nghe. Đạo diễn Việt Linh cho rằng việc tiếp thu tác phẩm theo hình thức kịch này hạn chế được tính "áp đặt" trong thưởng thức và cảm thụ nghệ thuật so với các loại hình khác, như điện ảnh hay thậm chí trong chính sân khấu kịch.

"Bà bầu" Việt Linh (bìa trái) và ê kíp kịch đọc của sân khấu Hồng Hạc HỒNG HẠC

Cà phê La Rotonde Saigon hôm công diễn vở kịch đọc Thiên Thiên tối 4.6. Diễn viên có không gian riêng để đọc kịch, tách biệt với không gian của khán giả. Xuyên suốt vở, ngoài giọng diễn viên là âm thanh trong vở và hiệu ứng đèn phụ trợ THẾ SANG

Kịch đọc được biên kịch Việt Linh ấp ủ trong thời gian dài, khi chị đã tiếp xúc với nhiều phong cách sân khấu quốc tế. Đúng là khá "lạ" trong việc thưởng thức nhưng kịch đọc đã chiếm được cảm tình của thính giả từ đầu. Và cũng ở kịch đọc, đạo diễn Việt Linh chia sẻ đã mấy chục năm rồi chị mới diễn lại, dù chỉ là giọng nói.

Dịp này, "bà bầu" Việt Linh cũng thông báo Câu lạc bộ điện ảnh Hồng Hạc (Flamingo Cinema Club) tái xuất sau 3 năm tạm ngưng vì nhiều lý do. Lần tái hoạt động này, câu lạc bộ chiếu bộ phim Iran độc đáo Chess of the Wind (Bàn cờ của gió) do Mohammad Reza Aslani biên kịch và chỉ đạo. Phim sẽ được chiếu ở The Coffee Lab (53A Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) lúc 20 giờ ngày 5.7 tới.