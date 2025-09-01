Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kích hoạt tính năng mới cho Windows 11 để yên tâm với các sự cố

Kiến Văn
Kiến Văn
01/09/2025 08:49 GMT+7

Sau khi phát hành bản cập nhật lớn cho Windows 11 vào tháng 8, Microsoft đã giới thiệu một tính năng mới mang tên Quick Machine Recovery (QMR).

QMR là tính năng có thể được tìm thấy trong phần Settings > System > Recovery và được thiết kế nhằm giải quyết một trong những vấn đề khó chịu nhất mà người dùng Windows 11 có thể gặp phải: máy tính không khởi động được.

Mặc dù QMR không khác biệt nhiều so với các công cụ khắc phục sự cố trước đây của Windows, nhưng mục tiêu của nó là giúp máy tính của người dùng khởi động lại nhanh chóng và dễ dàng hơn nếu gặp sự cố với máy tính không khởi động.

Cách hoạt động của QMR

Trước đây, khi Windows không thể khởi động bình thường, hệ thống sẽ tự chuyển sang Windows Recovery Environment (WinRE) - một giao diện đơn giản cung cấp nhiều công cụ khắc phục sự cố để người dùng gỡ cài đặt bản cập nhật mới nhất hoặc thay đổi cài đặt khởi động của máy tính.

Hãy kích hoạt ngay tính năng mới toanh trên Windows 11 - Ảnh 1.

Quick Machine Recovery sẽ bổ sung lựa chọn khôi phục hệ thống khi Windows 11 gặp sự cố

ẢNH: LIFEHACKER

Một trong những công cụ khắc phục sự cố trong WinRE là Startup Repair giúp kiểm tra và sửa chữa các tệp cài đặt chính của Windows. Tuy nhiên, tính năng này chỉ dựa vào thông tin khắc phục sự cố đã được tích hợp sẵn trong hệ thống.

QMR hoạt động tương tự nhưng có một số cải tiến quan trọng. Đầu tiên, nó có khả năng kết nối trực tuyến để tìm kiếm các giải pháp mà Microsoft đã phát hành thông qua Windows Update, ngay cả khi Windows không khởi động được. Thứ hai, QMR có thể tự động áp dụng bất kỳ bản sửa lỗi nào mà nó tìm thấy, giúp máy tính có khả năng tự sửa chữa.

Đặc biệt, tất cả thao tác này có thể được thực hiện từ xa, đặc biệt hữu ích cho các quản trị viên IT quản lý nhiều máy tính trong doanh nghiệp.

Việc giới thiệu QMR là một phần trong sáng kiến phục hồi mới của Windows nhằm ngăn chặn các sự cố nghiêm trọng như ngừng hoạt động của CrowdStrike xảy ra trên quy mô lớn. Trong tương lai, nếu xảy ra sự cố tương tự, thay vì hiển thị màn hình lỗi, máy tính sẽ có khả năng tự khắc phục.

Cách sử dụng trên Windows 11

Tính năng QMR có thể được tìm thấy dễ dàng thông qua tính năng Settings > Recovery > Quick Machine Recovery. Tại đây, người dùng sẽ thấy 2 công tắc bật/tắt: một để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa QMR, một để tiếp tục tìm kiếm giải pháp nếu không tìm thấy bản sửa lỗi ngay lần đầu.

Người dùng có thể tùy chỉnh tần suất mà QMR kiểm tra các giải pháp, với khoảng thời gian từ 10 phút đến 12 giờ, cùng tần suất tự động khởi động lại từ 180 phút đến 72 giờ. Thời gian khuyến nghị cho hai tùy chọn này lần lượt là 30 phút và 72 giờ.

Hãy kích hoạt ngay tính năng mới toanh trên Windows 11 - Ảnh 2.

QMR được bổ sung trong phần Settings > Recovery > Quick Machine Recovery

ẢNH: chụp màn hình

Nếu đã bật QMR và máy tính không khởi động bình thường, tính năng này sẽ tự động hoạt động. Người dùng sẽ nhận được thông báo trên màn hình cho biết QMR đang kiểm tra trực tuyến để khắc phục sự cố. Nếu tìm thấy bản sửa lỗi, máy tính sẽ tự động khởi động lại và hy vọng sẽ vào được Windows.

Trong trường hợp sự cố tiếp diễn, QMR sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp khác. Nếu không có bản sửa lỗi nào tồn tại, người dùng sẽ nhận được thông báo tương ứng kèm thời gian mà QMR sẽ chờ trước khi thử lại. Người dùng cũng có thể nhấn Enter để chuyển sang môi trường WinRE thông thường, nơi vẫn có tính năng Startup Repair tiêu chuẩn.

Lưu ý rằng, ngay cả khi QMR bị tắt trong Windows, nó vẫn có thể hoạt động trong WinRE. Tính năng này sẽ xuất hiện nếu máy tính không thể khởi động và QMR đã bị tắt. Ngoài ra, người dùng vẫn có thể khởi động WinRE từ bên trong Windows bằng cách vào Settings > System > Recovery > Restart now bên cạnh mục Advanced startup.

