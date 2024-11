Kịch pantomime 'Beauty and the beast' được 'nhập khẩu' vào Việt Nam thế nào?

Pantomime là sự kết hợp giữa kể chuyện, âm nhạc, khiêu vũ, hài kịch và sự tương tác với khán giả, tạo nên một loại hình giải trí độc đáo và phù hợp với mọi gia đình. Đây là hình thức chưa từng xuất hiện tại Việt Nam, do đó để giới thiệu thể loại này đến khán giả trong nước, vở kịch Beauty and the beast sắp tới đã được cân nhắc, có sự làm việc từ cả 2 phía nhằm đảm bảo đưa ra sản phẩm phù hợp nhất.

Mọi điểm dù là nhỏ nhất của vở Beauty and the beast đều được tính đến, nhằm mang đến một sân khấu tại Việt Nam chất lượng và quan trọng nhất là để lại dấu ấn đẹp của lần đầu tiên ẢNH: BTC

Bà Đỗ Thu Giang, đại diện AMO Vietnam - đơn vị tổ chức vở diễn - chia sẻ bản thân đã được các giám đốc sân khấu tại Anh đưa đi tham quan khu vực hậu trường, nơi mình có cơ hội học hỏi cách ê kíp nước ngoài sắp xếp, điều phối đạo cụ và tổ chức sân khấu một cách linh hoạt, hiệu quả. Điều này đã giúp nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và mang lại những cải tiến khi áp dụng vào điều kiện tại Việt Nam.

Trong quá trình làm việc, bà và ê kíp đã liên tục theo dõi tiến độ từ việc sản xuất tại Anh đến khâu thực hiện hóa ngay tại Việt Nam. Mọi điểm dù là nhỏ nhất đều được tính đến, nhằm mang đến một sân khấu chất lượng và quan trọng nhất là để lại dấu ấn sâu đậm cho lần đầu tiên.

Và vì áp dụng vào thị trường Việt Nam, nên vở diễn cũng sẽ có những điều chỉnh nhất định sao cho phù hợp với văn hóa Việt. Tuy vậy, vở kịch lần này vẫn được cam kết giữ nguyên bản sắc của pantomime.

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Giang cho biết: "Chúng tôi giữ vững cam kết duy trì những yếu tố nguyên bản của pantomime như các đoạn thoại truyền thống, yếu tố tương tác với khán giả và phong cách dàn dựng sân khấu cổ điển. Điều này đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa việc tôn trọng giá trị văn hóa gốc và điều chỉnh để phù hợp với thị hiếu địa phương".

Để làm được điều đó, ê kíp đã làm việc một cách chặt chẽ và rất gắn kết với các chuyên gia từ Anh sang để đào tạo đội ngũ kỹ thuật Việt Nam về cách vận hành sân khấu, điều chỉnh ánh sáng và quản lý hậu trường. Điều này giúp nâng cao năng lực của đội ngũ địa phương và đảm bảo chất lượng buổi diễn theo tiêu chuẩn quốc tế.



Ngoài ra việc tổ chức casting và lựa chọn diễn viên cũng được tính đến, với sự góp ý từ các chuyên gia và diễn viên đến từ nước Anh.

Một số diễn viên trong ê kíp nước ngoài đã từ chối các cơ hội biểu diễn khác tại Anh để tham gia dự án panto tại Việt Nam ẢNH: BTC

Đặc biệt, để chuẩn bị cho vở kịch này thì hơn 171 kiện hàng bao gồm trang phục và đạo cụ từ Anh sang đến Việt Nam. Đây cũng là một khó khăn rất lớn khi phải làm sao để đảm bảo việc bảo quản đúng cách và tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Tuy vậy, mọi thứ đang dần đi vào nhịp điệu khi phía Anh Quốc vô cùng hào hứng và rất sẵn lòng mang hình thức nghệ thuật đặc biệt của mình đến với khán giả trong nước.

Bà Giang tiết lộ một số diễn viên trong ê kíp nước ngoài đã từ chối các cơ hội biểu diễn khác tại Anh để tham gia dự án này tại Việt Nam. Họ xem đây là cơ hội quý giá, thậm chí là dịp hiếm hoi để khám phá đất nước mới, nền văn hóa mới.

Ngoài ra sự linh hoạt, chủ động trong quy trình làm việc và cái nhìn cởi mở với những khác biệt văn hóa để dung hòa cũng là những yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần tạo ra sản phẩm chỉn chu và ấn tượng.