29/10/2025 10:00 GMT+7

KiddiHub.com - nền tảng chọn trường và trung tâm giáo dục uy tín hàng đầu Việt Nam, giúp phụ huynh dễ dàng tìm kiếm, so sánh và lựa chọn môi trường học phù hợp, an toàn, hạnh phúc cho con trong thời đại giáo dục 4.0.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, việc chọn trường không chỉ dừng ở "gần nhà - học phí hợp lý" mà là quyết định ảnh hưởng lớn đến tương lai trẻ. Thấu hiểu điều đó, KiddiHub ra đời như "cẩm nang chọn trường thời 4.0", mang đến giải pháp tìm kiếm - so sánh - đánh giá - kết nối hàng chục nghìn trường học và trung tâm giáo dục uy tín trên toàn quốc.

KiddiHub.com - Nền tảng chọn trường và trung tâm 'kiểu mới'- Ảnh 1.

Website Kiddihub.com giúp phụ huynh tìm trường, trung tâm học dễ dàng hơn

Ra mắt từ năm 2020, KiddiHub.com nhanh chóng trở thành nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực chọn trường mầm non, tiểu học và trung tâm kỹ năng với hơn 25.000 cơ sở giáo dục được cập nhật minh bạch. Phụ huynh có thể tìm trường theo vị trí, học phí, phương pháp giáo dục; xem hình ảnh, video, phản hồi thật và đặt lịch tham quan dễ dàng.

Điểm khác biệt của KiddiHub nằm ở cộng đồng review thật - chia sẻ thật từ hàng trăm nghìn phụ huynh trên khắp cả nước, giúp cha mẹ có góc nhìn toàn diện và ra quyết định sáng suốt hơn.

Không chỉ là website, KiddiHub đang phát triển thành hệ sinh thái giáo dục số, kết nối phụ huynh - nhà trường - cộng đồng bằng sự minh bạch và tin cậy.

Xem thêm bình luận