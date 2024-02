Kiếm được nhiều tiền hơn, GenZ vẫn sống khổ sở hơn thời cha mẹ

Giới trẻ hiện nay đang sống trong bối cảnh kinh tế và xã hội khác so với thế hệ cha mẹ. Để thấy rõ được sự thay đổi và khác nhau, trang Pew Research Center đã thực hiện cuộc nghiên cứu Key milestones for young adults today versus 30 years ago" (Tạm dịch: Những cột mốc quan trọng của thanh niên ngày nay so với 30 năm trước), so sánh giới trẻ hiện nay và cha mẹ họ 30 năm trước, khi họ ở cùng độ tuổi. Một số tiêu chí đã được đưa ra để đánh giá, bao gồm: hoàn thành đại học, có việc làm và tiền lương, khoản vay sinh viên và nợ thế chấp; hôn nhân, con cái và cách quản lý cuộc sống.

Kết quả cho thấy, thế hệ Gen Z (những người sinh từ năm 1997 đến 2012) có khả năng kiếm tiền tốt hơn thế hệ cha mẹ của họ (Gen X) khi ở cùng một độ tuổi.

Nhưng trang này cũng cho biết, thế hệ trẻ hiện nay vừa phải cố gắng để mua nhà, vừa phải gánh khoản nợ cao hơn so với thế hệ trước. Một thanh niên từ 18 đến 24 tuổi có khoản thế chấp trung bình là 117.000 USD vào năm 2022. Con số này tương ứng với những người có cùng độ tuổi ở năm 1992 chỉ có 39.367 USD.