Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên liên tục bị hành hung

Sáng 5.3, ông Vũ Đình Cường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng thông tin, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên liên tiếp bị lâm tặc tấn công khiến 4 người bị thương, trong đó 1 trường hợp bị thương rất nặng.

Cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên bị đánh trọng thương VQGCT

Cụ thể, trong 2 ngày (28.2 và 2.3), lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên đã bị các đối tượng lâm tặc tấn công làm 4 người bị thương. Vụ thứ nhất vào tối 28.2. Trong lúc chạy xe gắn máy thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin những người vi phạm, kiểm lâm viên Vũ Mạnh Cường bị nhóm khoảng 6 người đột ngột chặn xe hành hung, buộc anh Cường tháo chạy.

Sau đó, nhờ có sự can ngăn, giúp đỡ của một số người dân, anh Cường mới chạy thoát được về trạm kiểm lâm. Anh Cường được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện, tuy nhiên do có nhiều vết thương nặng, tụ máu ở vùng đầu, mặt nên anh Cường được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Qua chẩn đoán ban đầu, anh Cường bị chấn thương vùng đầu, mặt, môi; có triệu chứng choáng, ù tai, nôn ói...

Tiếp đó, vào lúc 21 giờ 40 ngày 1.3, tại khu vực Núi Tượng, trong quá trình tuần tra rừng, tổ tuần tra gồm 9 kiểm lâm phát hiện tiếng súng nổ trong rừng nên lần theo dấu vết để tìm cách tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 3 giờ ngày 2.3, phát hiện một nhóm khoảng 4 người săn bắt động vật rừng đi ngang qua, tổ tuần tra nhanh chóng bắt giữ được 1 người vi phạm, thì ngay lập tức những người còn lại đã dùng súng, dao, gậy, bình xịt hơi cay tấn công lại tổ tuần tra khiến 3 kiểm lâm viên trọng thương phải nhập viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an H.Tân Phú (Đồng Nai) vào cuộc xác định được 5 nghi can. Đến nay công an đã bắt tạm giam 3 người để điều tra.

Vườn thực vật trong Vườn Quốc gia Cát Tiên VQGCT

Vườn Quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 5 huyện của 3 tỉnh, gồm: Tân Phú, Vĩnh Cửu (thuộc Đồng Nai), Cát Tiên, Bảo Lâm (thuộc Lâm Đồng) và Bù Đăng (Bình Phước).