Kiểm soát hóa đơn tiền điện với app EVNCPC CSKH

Để kiểm soát lượng điện năng tiêu thụ, khách hàng cần tải và đăng ký ứng dụng EVNCPC CSKH có sẵn trên cả kho ứng dụng App Store và Google Play; khách hàng chỉ cần nhập số điện thoại đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện hoặc mã khách hàng (mã Pxxxxxxxxx) trên hóa đơn điện và thực hiện các bước trên màn hình điện thoại. Sau khi đăng ký thành công, toàn bộ dữ liệu sử dụng điện của khách hàng sẽ được đồng bộ, theo dõi bất cứ lúc nào.

Mã QR Code để tải và cài đặt ứng dụng

Một trong những chức năng "vàng" của ứng dụng này là tra cứu chỉ số điện hàng ngày. Trước đây, đối với công tơ cơ khí, việc ghi chỉ số điện chỉ được thực hiện thủ công 1 lần trong tháng, khiến khách hàng khó theo dõi mức tiêu thụ hàng ngày. Giờ đây, nhờ vào công nghệ đo đếm từ xa (công tơ điện tử), ứng dụng EVNCPC CSKH cho phép cập nhật chỉ số điện năng tiêu thụ theo từng ngày. Để sử dụng chức năng này, khách hàng chỉ cần vào mục "Tra cứu" trên giao diện chính, sau đó chọn "Thông tin đo xa RF-Spider". Tại đây, chỉ số điện được cập nhật hàng ngày (mỗi ngày trung bình có 4 lần đọc dữ liệu vào các khung giờ khoảng 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ) trong hơn 40 ngày gần nhất.

Chị Trần Thị Thảo Phương (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) hài lòng về các tính năng tra cứu trên app EVNCPC CSKH

Hài lòng về tính năng tra cứu này, chị Trần Thị Thảo Phương (trú P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) cho biết từ ngày cài đặt app EVNCPC CSKH trên điện thoại, chị thấy rất thuận tiện trong việc theo dõi sản lượng điện tiêu thụ, từ đó có kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và yêu cầu các thành viên trong gia đình thực hiện theo. Với chức năng "Điện năng tiêu thụ", ứng dụng giúp khách hàng nhận ra sự khác biệt về mức tiêu thụ điện giữa các mùa trong năm, lên kế hoạch sử dụng điện hợp lý hơn. Các chức năng "Lịch sử thanh toán/sử dụng điện" cùng với "Hóa đơn điện tử" cũng là công cụ đắc lực giúp bạn kiểm soát và hiểu rõ hơn về hóa đơn tiền điện của mình.

Ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó giám đốc PC Đà Nẵng, cho biết EVNCPC CSKH không chỉ là một công cụ tra cứu mà còn là kênh liên lạc chính thức giữa ngành điện với khách hàng. Thông qua ứng dụng, ngành điện sẽ gửi các thông báo quan trọng như lịch ngừng cấp điện, thông báo tiền điện, an toàn điện mùa mưa bão…, giúp khách hàng chủ động hơn trong sinh hoạt và sản xuất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về hóa đơn, chỉ số điện hay các dịch vụ khác, khách hàng có thể liên hệ với Tổng đài CSKH 19001909 để được hỗ trợ, hoặc gửi yêu cầu trực tiếp qua ứng dụng EVNCPC CSKH.