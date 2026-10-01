Kiểm soát rủi ro vận hành, gia tăng giá trị đầu tư tại KCN Thành Thành Công

Khi năng lực vận hành trở thành một phần của giá trị đầu tư

Với doanh nghiệp sản xuất, một quyết định đầu tư vào KCN kéo dài hàng chục năm. Vì vậy, ngoài yếu tố quỹ đất hay vị trí, giá trị một KCN hình thành từ khả năng tạo dựng một nền tảng đủ ổn định để doanh nghiệp duy trì hoạt động, kiểm soát chi phí và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây là góc nhìn thực chiến được ông Nguyễn Thành Chương - Tổng Giám đốc Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ, thành viên Tập đoàn TTC) - đưa ra tại phiên đối thoại chiến lược trong khuôn khổ Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIPF) 2026, khi thảo luận về những yêu cầu mới đối với mô hình KCN thế hệ tiếp theo.

Theo ông Chương: "Đừng chỉ nhìn vào giá thuê đất, hãy nhìn vào năng lực vận hành. Khi các rủi ro được nhận diện và kiểm soát ngay từ cấp độ hạ tầng KCN, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực cho hoạt động cốt lõi và chủ động hơn trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường".

Ông Nguyễn Thành Chương - Tổng Giám đốc TTC IZ chia sẻ tại Diễn đàn về chiến lược phát triển KCN thế hệ mới

TTC IZ kiểm soát rủi ro từ cấp độ hạ tầng

Tính đến tháng 8.2026, TTC IZ đang quản lý phân khu dệt nhuộm tập trung 215 ha, chiếm khoảng 41% diện tích đất cho thuê - lĩnh vực sản xuất có yêu cầu cao về kiểm soát môi trường, đặc biệt đối với nước thải. Thay vì để bài toán môi trường trở thành rủi ro phân tán tại từng nhà máy, TTC IZ đầu tư hai nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất 27.000 m³/ngày-đêm, hình thành năng lực xử lý tập trung cho toàn phân khu. Với nhà đầu tư, giá trị của hệ thống không chỉ nằm ở công suất xử lý, mà còn ở khả năng đưa một nhóm rủi ro có thể tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất vào cơ chế kiểm soát ngay từ cấp độ KCN.

Nhà máy xử lý nước thải phân khu dệt nhuộm tại KCN Thành Thành Công, Trảng Bàng, Tây Ninh

Nhà phát triển bất động sản công nghiệp xanh dẫn đầu năm 2026

Tại TTC IZ, chuyển đổi "xanh" được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với hiệu quả khai thác và khả năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Định hướng này tiếp tục được ghi nhận tại Diễn đàn VIPF 2026 khi TTC IZ được vinh danh là 1 trong 5 doanh nghiệp có thứ hạng cao nhất thuộc nhóm "Nhà phát triển bất động sản công nghiệp xanh dẫn đầu năm 2026" tại Lễ trao giải "Vì tương lai xanh - Green Future Awards 2026", đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp được ghi nhận tại chương trình.

Đồng thời, TTC IZ còn đón nhận giải "Vì sự nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp Việt Nam năm 2026". Đây là hạng mục mới, dành để ghi nhận những tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho quá trình phát triển của thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Bà Đinh Thị Ngọc Trang - Phó Tổng Giám đốc TTC IZ, đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng

Chia sẻ về những thách thức trong quá trình chuyển đổi KCN theo hướng sinh thái, từ thực tiễn tại KCN Thành Thành Công đến yêu cầu chung của thị trường, bà Đinh Thị Ngọc Trang - Phó Tổng Giám đốc TTC IZ cho biết: "TTC IZ đang khảo sát để xây dựng hạ tầng dùng chung như mạng lưới hơi sinh khối và hệ thống nước tuần hoàn, để kết nối từng doanh nghiệp riêng lẻ thành một hệ sinh thái công nghiệp thật sự. Đây là bài toán đòi hỏi vốn đầu tư, thời gian và sự đồng hành của cả doanh nghiệp thứ cấp lẫn cơ quan quản lý địa phương nhưng là bước chuyển tất yếu để các khu công nghiệp hướng tới chuẩn mực phát triển xanh toàn cầu, đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu về ESG của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và xây dựng nền tảng thu hút, đồng hành cùng nhà đầu tư trong dài hạn".



Khảo sát thực địa hệ sinh thái KCN Thành Thành Công

Ngày 30.9.2026, trong khuôn khổ Diễn đàn VIPF, Site Tour 2026 tại KCN Thành Thành Công đã đón hơn 80 đại diện đến từ các định chế tài chính, hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư, mở ra cơ hội khảo sát thực địa hệ sinh thái công nghiệp và tìm hiểu trực tiếp năng lực hạ tầng tại Tây Ninh.

Tại buổi khảo sát, TTC IZ đã chia sẻ về định hướng phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái thông minh

Tại KCN Thành Thành Công, đoàn khảo sát các hạng mục trọng yếu như nhà máy xử lý nước thải chuyên biệt, hệ thống điện mặt trời áp mái do TTC Energy thực hiện, đồng thời tham quan Công viên nước TTC Trảng Bàng Aqua Park và Khu dân cư Thành Thành Công - nơi dự án Nhà ở xã hội TTC đang được triển khai, dự kiến hoàn thành và bàn giao năm 2028.



Sự đồng thuận giữa định hướng phát triển của địa phương và cách TTC IZ đầu tư, vận hành hệ sinh thái KCN tạo nền tảng để doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất ổn định cùng nhiều điều kiện thuận lợi phát triển dài hạn tại Tây Ninh.

Trong Site Tour 2026, các quan khách cũng được tìm hiểu thêm về các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn TTC

Mở rộng quy mô trên nền tảng phát triển bền vững

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TTC IZ đặt mục tiêu phát triển 2.700 ha đất công nghiệp và 1 triệu m² sàn kho bãi, với yêu cầu nâng cấp đồng bộ về hạ tầng xanh, hạ tầng số và năng lượng sạch.

Song song với tăng trưởng về diện tích, TTC IZ đặt mục tiêu kiến tạo việc làm ổn định cho hơn 45.000 lao động, gia tăng tác động kinh tế - xã hội tại các địa phương có dự án. Từ nền tảng đó, TTC IZ hướng đến tăng trưởng dài hạn, trong đó mở rộng quy mô luôn đi cùng nâng chuẩn hạ tầng, năng lực vận hành và khả năng tạo giá trị bền vững cho nhà đầu tư.