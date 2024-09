Kiểm tra công tác sản xuất điện tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Tham dự đoàn công tác còn có ông Nguyễn Hữu Thịnh - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; ông Đinh Kim Cương - Thành viên HĐTV; ông Nguyễn Mạnh Huấn - Thành viên HĐTV; ông Lê Hải Đăng - Phó Tổng giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Tổng công ty. Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có Ban giám đốc, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên cùng lãnh đạo các phòng và phân xưởng.

Tập trung triển khai nhiều giải pháp đảm bảo sản xuất điện



Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa chủ trì buổi làm việc ẢNH: MỘNG HUYỀN

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã báo cáo đoàn công tác về kết quả công tác 8 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ phương hướng các tháng cuối năm 2024.

Theo đó, trước bối cảnh nhiều khó khăn trong năm 2024, từ đầu năm đến nay, tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn cố gắng nỗ lực, nghiên cứu và triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, sẵn sàng đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Sản lượng điện sản xuất 8 tháng đầu năm 2024 là 9,2 tỉ kWh đạt 86% kế hoạch 8 tháng đầu năm, 60% kế hoạch năm và bằng 132% so với cùng kỳ năm 2023; các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cơ bản ổn định. Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng sửa chữa, tăng cường công tác kiểm tra thiết bị để kịp thời phát hiện xử lý khiếm khuyết, tiềm ẩn gây sự cố làm giảm công suất của tổ máy.

Ngoài ra, tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy trình, quy phạm trong quá trình sản xuất, an toàn trong vận hành, công tác bảo vệ môi trường, truyền thông, an toàn vệ sinh lao động; đảm bảo đủ nguồn than cho sản xuất điện và duy trì tồn kho than ở mức hợp lý vào từng thời điểm. Tất cả các khâu đều được các bộ phận phối hợp chặt chẽ để đảm bảo sẵn sàng cao nhất cho công tác phát điện các tháng cuối năm 2024.

Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa và đoàn công tác kiểm tra công tác vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 ẢNH: MỘNG HUYỀN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trong thời gian qua và đề nghị trong các tháng còn lại của năm 2024, đơn vị cần tiếp tục chú trọng, tập trung cao độ để đảm bảo sản xuất điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để các tổ máy luôn trong tình trạng sẵn sàng sản xuất, chủ động nguồn nhiên liệu, kiểm tra thiết bị cấp nhiên liệu cho các tổ máy sẵn sàng đáp ứng mọi chế độ vận hành, các vật tư thiết bị để cung cấp cho sản xuất, không để xảy ra sự cố, xử lý kịp thời các khuyết điểm, đảm bảo tiến độ sửa chữa các tổ máy. Cũng như quan tâm hơn nữa công tác an toàn lao động, công tác bảo vệ môi trường, chăm lo cải thiện đời sống CBCNV Công ty…

Kịp thời động viên người lao động giữ vững sản xuất

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác EVNGENCO1 đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động giữ vững sản xuất, nỗ lực đảm bảo cung ứng điện trong các tháng cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 thăm hỏi và động viên tinh thần các CBCNV của Phân xưởng Sửa chữa điện tự động ẢNH: MỘNG HUYỀN

"Mặc dù công việc vất vả nhưng anh em vẫn phải chú ý đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn, cần quan tâm nhiều hơn đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo cung ứng điện an toàn phục vụ người dân", Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 nhắc nhở.

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Tiến Khoa cùng đoàn công tác trao quà cho người lao động Phân xưởng Sửa chữa cơ nhiệt ẢNH: MỘNG HUYỀN

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Tiến Khoa cùng đoàn công tác trao quà cho người lao động Phân xưởng Sữa chữa điện tự động ẢNH: MỘNG HUYỀN

Sự quan tâm của Chủ tịch HĐTV và đoàn công tác Tổng công ty là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, tạo động lực để các đơn vị vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm và tập trung cao độ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.