Kiểm tra cửa hàng Trang Nemo, phát hiện nghi vấn giả hàng hiệu

Chiều 9.12, Đội quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường TP.HCM) đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa dịch vụ tại hộ kinh doanh Trang Nemo (số 269C-D Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM).

Tại buổi kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện tại tầng trệt của cửa hàng Trang Nemo có rất nhiều quần áo, hoa tai, phụ kiện túi xách được gắn mác của các nhãn hiệu nổi tiếng.

Tại tầng 1 của cửa hàng Trang Nemo trưng bày nhiều giày, dép, túi xách được dán nhãn hiệu, gắn logo của các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Trong kho chứa hàng nằm tại tầng 1 cửa hàng Trang Nemo, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện hàng trăm bộ quần áo, túi xách, giày dép của các thương hiệu nổi tiếng còn đựng trong hộp.





Đến 16 giờ cùng ngày, Đội quản lý thị trường số 2 vẫn tiếp tục kiểm đếm, phân loại các sản phẩm để từ đó có cơ sở truy xuất nguồn gốc các loại giày dép, túi xách, quần áo, hoa tai tại đây.

Tại buổi kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 đã mời hai đại diện thương hiệu Chanel và Gucci đến thẩm định hàng có phải đúng thương hiệu hay không. Trao đổi nhanh với PV Thanh Niên, hai đại diện nhãn hiệu này cho biết, bước đầu qua mắt thường thì các sản phẩm nói trên có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu.

Theo Đội Quản lý thị trường số 2, hiện đại diện cửa hàng Trang Nemo chưa xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của giày dép, túi xách, quần áo, hoa tai đang trưng bày tại cửa hàng. Trước đó, vào tháng 9.2022, lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra và phát hiện vi phạm tại cửa hàng Trang Nemo. Quản lý thị trường TP.HCM đã có quyết định xử phạt hơn 27 triệu đồng về hành vi giả nhãn hiệu đối với người đại diện pháp luật hộ kinh doanh Trang Nemo.

Bài và ảnh: Công Nguyên

Trang Nemo (30 tuổi, tên thật là Nguyễn Xuân Hương Trang) là một hot girl bán hàng online đình đám trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, ngoài việc bán hàng online thì Trang Nemo còn là bị can trong vụ án “gây rối trật tự công cộng” xảy ra vào chiều 16.1.2022 ngay ở khu vực phía trước cửa hàng Trang Nemo.

Theo cáo trạng, từ mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My (tên gọi khác là Trần My) nhóm của Trang Nemo lao vào chửi bới, xô xát và đánh chị Phạm Lệ Khanh và chị Trần Thị Hoàng Yến (là bạn của chị Trần My). Vụ xô xát gây ách tắc giao thông trong một thời gian tại tuyến đường Nguyễn Trãi.. Dù một số cán bộ công an đến cửa hàng, mời toàn bộ những người liên quan về trụ sở làm việc nhưng vụ xô xát vẫn không dừng lại. Vụ xô xát gây thương tích cho chị Phạm Lệ Khanh 3%.

cả 5 bị cáo bị truy tố theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm.

Ngày 22.11.2022, TAND quận 1 đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến Trang Nemo và 4 bị cáo đồng phạm.