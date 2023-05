Kiểm tra toàn diện TikTok từ ngày 15.5

Thông tin về kế hoạch kiểm tra TikTok được ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử (Bộ TT-TT), cho biết sáng nay 5.5, tại họp báo thường kỳ của Bộ TT-TT.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Bộ TT-TT đã gửi công văn cho các bộ, ngành có liên quan như: Bộ Công thương, Bộ VH-TT-DL, Bộ Công an, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính)… để cử người tham gia đoàn công tác. "Danh sách thành viên của đoàn kiểm tra đã tập hợp gần đầy đủ. Dự kiến, việc kiểm tra hoạt động của TikTok sẽ được tiến hành từ ngày 15.5 đến hết tháng 5", ông Lê Quang Tự Do thông tin.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử T.H

Về nội dung kiểm tra, Bộ TT-TT sẽ phối hợp các bộ, ngành liên quan đánh giá toàn diện về tác động, ảnh hưởng của TikTok đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ; nâng cao hiệu quả của công cụ rà quét, bao gồm cả hình ảnh, video; phối hợp với Bộ Công thương quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của TikTok shop tại Việt Nam…

Đặc biệt, lần kiểm tra này sẽ tập trung vào kiểm tra cách thức, quy trình thuật toán phân phối nội dung rất rộng ảnh hưởng tới người xem, mạng xã hội, trở thành trào lưu xấu, phản cảm, làm lệch lạc nhận thức của giới trẻ.

Thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam

Trước đó, trong tháng 4, Bộ TT-TT đã công bố 6 sai phạm của TikTok tại Việt Nam.

Cụ thể gồm: không có các biện pháp kiểm soát hiệu quả những nội dung vi phạm liên quan đến chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước, tin giả, nội dung nhảm nhí, độc hại, thậm chí gây nguy hiểm với trẻ em.

Việc sử dụng thuật toán phân phối nội dung tự động để tạo xu hướng (trend) nhằm phát tán những nội dung giật tít, câu view, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và giới trẻ.

Không có biện pháp kiểm soát hiệu quả để ngăn chặn hoạt động kinh doanh, buôn bán, quảng cáo hàng giả, hàng nhái, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

Không quản lý hoạt động của các idol (thần tượng) TikTok nên để nhiều idol có xu hướng sản xuất những nội dung nhảm nhí, thiếu văn hóa.

Không có biện pháp kiểm soát hiệu quả các nội dung vi phạm bản quyền.

Không có biện pháp quản lý để người dùng tự ý sử dụng hình ảnh riêng tư, cá nhân của người khác để tung tin giả hoặc bôi nhọ, xúc phạm người khác.

Liên quan đến kế hoạch kiểm tra toàn diện, đại diện TikTok tại Việt Nam cho hay, đây sẽ là cơ hội lớn để TikTok lắng nghe các góp ý từ Chính phủ để có thể hoạt động tốt hơn trong tương lai.

Việt Nam hiện xếp thứ 6 trong số 10 quốc gia có đông người sử dụng TikTok nhất thế giới. Tính đến tháng 2, có khoảng 49,9 triệu người sử dụng mạng xã hội TikTok tại Việt Nam.