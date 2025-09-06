Kiểm tra việc nước suối bất ngờ đỏ quạch ở Nghệ An

Ngày 6.9, thông tin từ chính quyền xã Châu Hồng, Nghệ An cho biết xã đã lập tổ kiểm tra để tìm nguyên nhân khiến nước trên suối Nậm Huống bất ngờ chuyển sang màu đỏ.

Theo phản ánh của người dân xã Châu Hồng, những ngày qua, trên địa bàn xã này trời nắng ráo, không có mưa và nước suối Nậm Huống bình thường. Đến sáng 6.9, nước suối bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ quạch không rõ nguyên nhân, khiến người dân lo lắng.

Nước suối chuyển sang màu đỏ dù trời không có mưa ẢNH: CTV

Người dân cũng cho hay, nước đục chảy theo con suối và đã hòa vào sông Dinh khiến nguồn nước sông Dinh cũng trở nên đục ngầu.

Ông Cao Thế Bảo, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng, xác nhận sự việc và cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, UBND xã đã phối hợp với lực lượng công an lập tổ kiểm tra để tìm hiểu nguyên nhân nước bị đục.

Trước đó, tháng 7.2024, nước suối Nậm Huống cũng bất ngờ chuyển sang màu vàng đục, kéo theo hiện tượng cá chết hàng loạt dọc hai bờ suối.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sau đó kiểm tra, lấy mẫu phân tích tại bể chứa chất thải, điểm khu vực hang ngầm thải ra suối của một doanh nghiệp khai thác quặng thiếc trên địa bàn cho thấy có 5/8 thông số vượt quy chuẩn gồm amoni vượt 1,71 lần, asen vượt 5,4 lần, cadimi vượt 18,56 lần, mangan vượt 23,7 lần, sắt vượt 16,34 lần.

Xã Châu Hồng là một trong những địa phương có nhiều doanh nghiệp đang khai thác khoáng sản, trong đó có các mỏ thiếc từng bị cơ quan chức năng xác định là thủ phạm gây ô nhiễm nguồn nước do xả thải trái phép.