Kiểm tra xe chở heo, CSGT TP.HCM phát hiện 201 con dương tính chất cấm

CSGT TP.HCM phối hợp kiểm dịch kiểm tra xe chở gia súc, phát hiện 201 con heo có kết quả dương tính với chất cấm Salbutamol khi đang trên đường đưa vào cơ sở giết mổ.