Kiên định giữ vững chuẩn mực ‘đúng giá trị’ tại thị trường Việt Nam

S P Setia là một trong những Tập đoàn quốc tế hiếm hoi hiện diện tại Việt Nam đủ sớm để thấu hiểu, nắm bắt những biến động và tiềm năng của thị trường. Dù trong vai trò chủ đầu tư trực tiếp hay liên danh chiến lược, sự kiên định với chuẩn mực quốc tế và triết lý "đúng giá trị" chính là chiếc neo, giúp Tập đoàn tồn tại vững vàng tại thị trường đầy tiềm năng, nhưng cũng không ít thử thách này.

Với S P Setia, 19 giải thưởng FIABCI World Prix d'Excellence - "Oscar" của ngành bất động sản quốc tế - không phải những chiếc cúp để trưng bày. Đó là dấu ấn xác tín từ giới chuyên môn, là phần thưởng xứng đáng cho chuẩn mực bền bỉ. Mới đây, S P Setia tiếp tục ghi tên mình tại PropertyGuru Awards ở hạng mục "Best Connectivity Condo Development", khẳng định rằng sự bài bản trong tầm nhìn phát triển của Setia chưa bao giờ chỉ là lời hứa.

Từ những nền tảng đã được khẳng định với Ecolakes Mỹ Phước 18 năm trước, S P Setia tiếp tục củng cố vị thế với EcoXuân, khu đô thị mở ra một chương sống sung túc mới tại Lái Thiêu, TP.HCM. Ra mắt từ năm 2011, EcoXuân hiện vẫn duy trì sức nóng, trở thành tâm điểm Q4/2025 khi giới thiệu căn hộ cao cấp Setia Edenia.

Ra đời trong bối cảnh sáp nhập, Setia Edenia thừa hưởng lợi thế của một khu đô thị hiện hữu, giúp tài sản thật sự đồng hành cùng người mua, chạm tới những giá trị họ tìm kiếm: Thịnh vượng, Kết nối, An yên. Những giá trị ấy không chỉ là đích đến, mà còn là bản chất nội tại hiếm có của dự án, hình thành từ vị trí chiến lược, thiết kế tinh tế, cảnh quan giàu cảm xúc và quy hoạch nhất quán.

Setia Edenia - "Xuân hạ thu đông rồi lại Xuân" giữa lòng thành phố

Có thể nói, Thịnh vượng tại Setia Edenia là sự hội tụ giữa giá trị bền vững, tính khan hiếm và khả năng Kết nối không giới hạn, khi tọa lạc trên trục Quốc lộ 13 huyết mạch tại Lái Thiêu. Đặc biệt, lợi thế "10 phút vàng" củng cố giá trị sử dụng lẫn giá trị đầu tư của dự án. Trong 10 phút đi bộ, cư dân dễ dàng tiếp cận ga Metro tương lai, trung tâm thương mại, bệnh viện đa khoa, trường học quốc tế. Còn 10 phút lái xe lại mở ra mạng lưới tiện ích - giải trí cao cấp như sân golf quốc tế, Siêu thị và các khu công nghiệp lớn.

Mật độ tiện ích phong phú trong bán kính ngắn là chỉ báo tích cực cho khả năng giữ và tăng giá của bất động sản ở đô thị nén. Khi thời gian di chuyển rút ngắn nhờ hạ tầng, biên độ chênh lệch giá giữa khu liền kề lõi TP.HCM cũ như Lái Thiêu có xu hướng thu hẹp, tạo "hiệu ứng kéo" mặt bằng giá.

Tựu trung, bộ ba giá trị bền vững - khan hiếm - kết nối cùng hội tụ giúp mở rộng dư địa tăng trưởng theo làn sóng dịch chuyển dân số. Với cư dân, "10 phút vàng" tại Setia Edenia sẽ chuyển hóa thành chất lượng sống cao và tối ưu chi phí - thời gian; với nhà đầu tư, đó là lợi thế để tài sản giữ vững sức hấp dẫn, cả ở kịch bản khai thác cho thuê lẫn tiềm năng tăng giá khi hạ tầng lần lượt hoàn thiện.

Từ vị trí chiến lược trên trục Quốc lộ 13, Setia Edenia kiến tạo chuẩn mực sống hiện đại: kết nối đa chiều, tiện ích trọn vẹn và giá trị thịnh vượng bền vững

Bên cạnh đó, An yên là trụ cột thứ ba hoàn thiện triết lý sống tại Setia Edenia. Lấy cảm hứng từ tiêu chí ESG (Environment - Social - Governance), mọi cấu trúc đều hướng đến tiết kiệm năng lượng và tôn trọng tự nhiên, khơi mở khả năng tái tạo năng lượng tự thân của con người. Công viên rợp bóng cây xanh không còn là điều xa lạ, nhưng thảm thực vật đa dạng với những gốc cây bản địa hàng chục năm tuổi tại "vườn địa đàng" mới là nét riêng hiếm có. Chủ đề "bốn mùa" được đan cài khắp khu đô thị như một vòng tuần hoàn "Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân": đời sống là dòng chảy, nơi lắng lại là nơi ta nhận ra bình an, dưỡng nuôi hạnh phúc.

Mỗi tiểu cảnh quan tại Setia Edenia vẽ nên vòng tuần hoàn trọn vẹn, từ xuân sinh sôi, hè xanh tươi, thu lãng mạn đến đông tĩnh tại

Ngoài cảnh quan tinh tế, Setia Edenia xứng danh "miền an nhiên" đúng nghĩa trong từng chi tiết: hồ nước không dùng Clo; quy trình sinh học khép kín: trồng cây, thu lá, ủ thành phân hữu cơ; sử dụng thiên địch kiểm soát sâu rầy hại, hạn chế thuốc hóa học, giải pháp tưới tiêu bằng nước mưa hay những bức tường phủ dây leo vừa giúp điều hòa vi khí hậu, bảo vệ công trình trước thời tiết… Tất cả hòa quyện thành một chuẩn sống xanh - lành - bền, hiện thực hóa tinh thần "đúng giá trị" mà Setia theo đuổi trên toàn cầu.

Có thể thấy, hành trình hơn 50 năm của "người khổng lồ" S P Setia là chuỗi cam kết bền bỉ về chất lượng và tầm nhìn từ Anh, Úc, đến Trung Quốc. Tại Việt Nam, lý tưởng ấy kết tinh qua Ecolakes Mỹ Phước, EcoXuân Lái Thiêu và nay là Setia Edenia. Lễ ra quân và giới thiệu dự án diễn ra vào ngày 27.10.2025 đã trở thành sự kiện bất động sản đáng mong chờ bậc nhất Quý 4/2025, nhờ những giá trị giản đơn mà sâu sắc.

Setia Edenia dự kiến được giới thiệu và mở bán trên thị trường từ Q4/2025.

