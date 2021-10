Kiên Giang: Bắt 2 bị can trốn lệnh truy nã trên đường về quê tránh dịch Covid-19

Ngày 7.10, tin từ Công an H.Tân Hiệp (Kiên Giang) cho biết Công an TT.Tân Hiệp đã bắt giữ Nguyễn Hữu Cường (25 tuổi) và Hồ Duy Phương (21 tuổi, cùng ngụ TT.Tân Hiệp, H.Tân Hiệp) theo quyết định truy nã.

Theo Công an H.Tân Hiệp, ngày 23.10.2020, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) ra quyết định khởi tố bị can đối Cường và Phương về hành vi cố ý gây thương tích do có liên quan đến vụ 2 băng nhóm đánh nhau gây thương tích gây xôn xao dư luận Phú Quốc, xảy ra vào tháng 8.2020. Sau đó, cả 2 bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc ra quyết định truy nã.





Tại cơ quan công an, Cường và Phương cho rằng mình không tham gia vụ 2 băng nhóm đánh nhau nên rủ nhau lên TP.HCM học nghề và mua bán; đến tháng 7.2021 mới biết bị truy nã. Thời điểm này, dịch bệnh bùng phát tại TP.HCM, Cường và Phương đều mắc Covid-19. Sau khi điều trị khỏi bệnh, ngày 6.10, cả 2 theo dòng người đi xe máy về nhà, khi vừa đến địa bàn Kiên Giang thì bị Công an TT.Tân Hiệp bắt giữ.