Kiên Giang: Khen thưởng bác sĩ tố giác người đánh chết con riêng của vợ 'hờ'

Ngày 24.12, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đại tá Lê Văn Quý, Phó giám đốc Công an tỉnh, vừa trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho bác sĩ Đỗ Thanh Tiếng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và tập thể Khoa ngoại tổng hợp Trung tâm y tế H.An Minh vì có thành tích đột xuất trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, ngày 18.11, Khoa ngoại Tổng hợp Trung tâm y tế H.An Minh tiếp nhận bệnh nhi L. T. T. V (3 tuổi) được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương và đã tử vong. Mẹ ruột và cha dượng của bé là Nguyễn Thị Hà (24 tuổi) và Trần Văn Khởi (26 tuổi, ngụ TT.Thứ 11, H.An Minh) cho biết bé ăn xúc xích mắc cổ và mong muốn nhanh chóng đưa xác bé về nhà chôn cất.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm chuyên môn, bác sĩ Đỗ Thanh Tiếng và các bác sĩ, nhân viên ca trực nhận thấy cha mẹ cháu bé có nhiều nghi vấn. Nghi ngờ cháu bé bị bạo hành dẫn đến tử vong, bác sĩ Tiếng nhanh chóng báo cáo vụ việc đến Công an H.An Minh.





Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nguyên nhân bé tử vong do chấn thương sọ não, sốc mất máu do đứt động mạch vùng bụng kín. Đến ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt khẩn cấp Khởi và Hà, khi cả 2 đang trốn tại nhà trọ trên địa bàn TP.Rạch Giá, Kiên Giang.

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8.2021, Khởi và Hà chung sống với nhau như vợ chồng. Hà có 3 người con riêng, trong đó có bé V. sống chung với Hà và Khởi. Trong thời gian sống chung, mỗi lần bé V. tiểu tiện trong quần, Khởi bực bội và nhiều lần đánh đập bé. Khởi còn dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào miệng hay dùng kìm nhổ răng của bé V.

Khoảng 6 giờ sáng 18.11, phát hiện cháu V. tiểu tiện trong quần, Khởi đánh đập gây chấn thương nặng. Khi thấy bé V. có biểu hiện bất thường, Khởi và Hà đưa bé đến Trung tâm y tế H.An Minh (Kiên Giang) thăm khám. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bé V. đã tử vong.