Kiên Giang: Khởi tố, bắt giam nhân viên ngân hàng cưỡng đoạt tài sản

Ngày 8.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tiên (Kiên Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Huy An (36 tuổi, nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh tại Kiên Giang), Phạm Ngọc Hiệp (41 tuổi, cùng ngụ TP.Rạch Giá (Kiên Giang) và Trần Thanh Tùng (25 tuổi, ngụ TP.Hà Tiên, Kiên Giang) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 25.11, ông B.V.T (ngụ TP.Phú Quốc, Kiên Giang) chạy xe ô tô xuống phà đi từ TP.Phú Quốc về TP.Hà Tiên. Khi phà vừa cập bến, ông T. cho xe lên bờ thì bị một nhóm người lạ mặt vây quanh và kêu xuống xe. Hoảng sợ, ông T. điều khiển xe chạy đến khu phố Xà Xía, P.Mỹ Đức, TP.Hà Tiên thì dừng lại.

Lúc này, An, Hiệp, Tùng cùng một số đối tượng khác chạy xe ô tô đến chặn đầu xe ông T. Tiếp đó, An cầm búa (loại dùng để thoát hiểm) đập bể cửa kính, yêu cầu ông T. xuống xe và đưa chìa khóa xe. Sau khi lấy được chìa khóa, An lái ô tô của ông T. cùng đồng bọn chạy về hướng TP.Rạch Giá.





Nhận được tin báo của bị hại, Công an TP.Hà Tiên phối hợp Công an H.Kiên Lương (Kiên Giang) chốt chặn và bắt giữ nhóm người trên tại TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương. Lực lượng công an thu giữ 1 súng bắn điện, 4 gậy cao su, 2 bình xịt hơi cay, 2 cây gậy ba khúc, 1 roi bắn điện, 1 cây búa dùng để thoát hiểm và 1 còng số 8.

Tại cơ quan công an, An khai nhận mình là nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh tại tỉnh Kiên Giang. Sở dĩ xảy ra sự việc trên là do chiếc xe ông T. điều khiển đang được thế chấp tại ngân hàng. Ngày 25.11, khi phát hiện xe ô tô trên đang dịch chuyển khỏi nơi đăng ký thế chấp nên An rủ thêm một số đối tượng khác khống chế ông T. để lấy xe.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tiên đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ cưỡng đoạt tài sản nêu trên.