Kiên Messi, Long BK cùng Phòng vé Phương Nam tranh giải bóng đá người Việt tại Philippines

Công ty TNHH Phương Nam Tour and Travel (Phương Nam T&T Co., Ltd.)

Hotline: 02862795795

Fanpage: https://www.facebook.com/vemaybayPhilippines/

Website: https://phuongnamticket.vn/

Website: https://cebupacific.vn/

Địa chỉ: 42 đường số 1, Khu dân cư CityLand, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM