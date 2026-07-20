Kiến nghị bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc

Mới đây, cử tri tỉnh Cà Mau đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét bãi bỏ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe gắn máy.

Lý do, loại hình bảo hiểm này chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Khi xảy ra tai nạn giao thông, người dân rất khó được giải quyết chi trả bảo hiểm. Trường hợp được thanh toán thì thủ tục rườm rà, gây nhiều khó khăn.

Trước đó, đầu năm 2025, cử tri nhiều địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, An Giang… cũng đề nghị Bộ Tài chính làm rõ sự cần thiết của việc yêu cầu mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe gắn máy nhằm tránh lãng phí; xem xét điều chỉnh quy định mua loại bảo hiểm này theo hướng tự nguyện thay cho bắt buộc.

Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị xem xét bãi bỏ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe gắn máy ẢNH: T.N

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, hiện nay, với những vụ tai nạn giao thông liên quan xe máy ở mức độ ít nghiêm trọng, hòa giải thỏa thuận rất nhanh chóng.

Tiền bảo hiểm trong các vụ tai nạn như vậy không nhiều, thủ tục thanh toán phức tạp nên rất ít nạn nhân nhận được tiền bảo hiểm trong quá trình điều trị hoặc khi sự việc mới xảy ra. Điều này làm mất tính kịp thời, ý nghĩa của loại hình bảo hiểm này.

Đề xuất nên bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc, cho phép ai cảm thấy cần thiết thì mua, chuyên gia tài chính Nguyễn Ngọc Tú nhấn mạnh: "So với các loại hình bảo hiểm khác, tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm xe máy bắt buộc hiện nay quá thấp, chính sách gần như không phát huy tác dụng".

Sẽ đánh giá, nghiên cứu lộ trình sửa đổi, bổ sung

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau, Bộ Tài chính cho biết, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bao gồm chủ xe máy) hiện được quy định tại luật Kinh doanh bảo hiểm 2022; luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024; Nghị định 67 năm 2023; Nghị định 174 năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 78 năm 2026).

Cơ chế chính sách đã được hoàn thiện, bổ sung nhiều quy định mới nhằm gia tăng quyền lợi cho chủ xe cơ giới về phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm; đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục bồi thường…

Thời gian qua, số tiền chi trả cho người được hưởng bảo hiểm chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với số tiền thu được ẢNH: NGỌC THẮNG

Tại Việt Nam, xe máy tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới năm 2025 chỉ khoảng 17% số lượng xe lưu hành (khoảng 72 triệu chiếc); tỷ lệ tai nạn từ xe mô tô, xe gắn máy lên đến 63,48%.

"Nhiều chủ xe máy chưa hiểu được mức độ quan trọng, nhân văn của sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự mang lại khi không may gây thiệt hại đối với người thứ ba về tài sản, sức khỏe, tính mạng nên chỉ mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự với mục đích chống đối sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền", Bộ Tài chính đánh giá.

Bộ này cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm và các cơ quan liên quan thành lập Tổ Nghiên cứu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với mục tiêu rà soát việc thực hiện các quy định tại Nghị định 67 năm 2023.

Trên cơ sở đó, đánh giá kết quả triển khai của riêng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe gắn máy và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ các doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm để đưa vào nghiên cứu đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp đối với Nghị định 67 năm 2023.

Cụ thể là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ bồi thường bảo hiểm; rà soát mức trách nhiệm bồi thường về người; hoàn thiện quy định về việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhằm cắt giảm tối đa chi phí vận hành...