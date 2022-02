Kiến nghị Chính phủ Nhật Bản cho phép thực tập sinh Việt Nam nhập cảnh

Ngày 11.2, ông Doãn Mậu Diệp, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động (XKLĐ) Việt Nam, cho biết hàng chục nghìn thực tập sinh được nhà tuyển dụng Nhật Bản tuyển chọn đang chờ đợi sang Nhật Bản, khi Chính phủ Nhật Bản vẫn hạn chế nhập cảnh do dịch bệnh Covid-19.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản thiếu lao động và có đơn hàng tuyển dụng tại Việt Nam nhưng không thể nhận được lao động.

Theo ông Diệp, mới đây, Hiệp Hội toàn quốc về hỗ trợ cùng phát triển nhân lực nước ngoài Nhật Bản (NAGOMi) cũng đã gửi đến Chính phủ Nhật Bản yêu cầu thông báo thời gian mở cửa nhập cảnh đi kèm theo các biện pháp phòng dịch triệt để; yêu cầu Chính phủ hỗ trợ chi phí cách ly sau nhập cảnh; yêu cầu mở rộng khung tiếp nhận tạm thời sau khi mở cửa nhập cảnh.

“Hiện VAMAS đã thu thập được hơn 3.000 chữ ký của hội viên, trong những ngày tới, VAMAS sẽ tiếp tục cập nhật chữ ký của 200 hội viên và khoảng 60.000 thực tập sinh đã phỏng vấn trúng tuyển và đăng ký sang Nhật làm việc để chuyển cho NAGOMi đệ trình Chính phủ Nhật Bản”, ông Diệp cho hay.





Cuối năm 2021, VAMAS đã ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác với NAGOMi nhằm thúc đẩy chương trình đưa thực tập sinh và lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc. Tuy nhiên, Nhật Bản đẩy mạnh biện pháp phòng, chống dịch khiến số thực tập sinh kỹ năng chờ xuất cảnh vào Nhật Bản mất nhiều thời gian chờ đợi.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhật Bản thông báo tạm dừng cấp visa mới cho công dân Việt Nam, trong đó có các lao động, thực tập sinh từ ngày 14.1.2021. Đến tháng 10.2021, Nhật Bản bắt đầu nhận trở lại lao động. Tuy nhiên, từ cuối tháng 11.2021 đến nay, XNLĐ sang Nhật Bản lại bị đóng do nước này lo ngại biến thể Omicron. Số lao động sang Nhật Bản làm việc chỉ đạt 19.510 người (giảm gần 30% so với năm 2020).

Tính đến tháng 12.2021, chỉ riêng thị trường Nhật Bản, có 55.000 lao động đang chờ bay. Trong đó, 7.600 lao động đã hết hạn visa, 28.000 người đã có tư cách lưu trú ở Nhật Bản đang chờ xin visa, 18.000 lao động đã trúng tuyển ở phía Việt Nam và đang học tập, đào tạo đợi thi trúng tuyển các đơn hàng.

Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho biết: “Chúng tôi vẫn đang bám sát các thông tin mở cửa các thị trường XKLĐ Nhật Bản. Khi có thông tin, chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật trên website của Cục, đồng thời gửi văn bản hướng dẫn doanh nghiệp cách thức triển khai của nước tiếp nhận”.