Kiến nghị kiểm điểm Giám đốc Vườn U Minh Hạ vụ vé câu cá tự in

Ngày 7.11, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau, cơ quan này vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý, thu - chi nguồn kinh phí dịch vụ câu cá tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Kết quả cho thấy, trong 2 năm 2023 - 2024, Vườn quốc gia đã phát hành 2.600 vé câu cá tự in, nhưng không đăng ký với cơ quan thuế, không thông báo phát hành theo quy định. Các vé này được sử dụng để thu tiền dịch vụ câu cá, đồng nghĩa với việc phát hành và sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Vé câu cá có đóng dấu của Vườn quốc gia U Minh Hạ ẢNH: G.B

Sau đó, Vườn quốc gia U Minh Hạ in bổ sung vé điện tử để "phục hồi" 2.534 vé tự in đã giao cho khách, nhưng thời điểm lập vé không đúng quy định. Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 thuộc Chi cục Thuế khu vực XX (nay là Thuế tỉnh Cà Mau) đã lập biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn. Tuy nhiên, đến khi kết thúc thanh tra, cơ quan thuế vẫn chưa ban hành quyết định xử phạt.

Không chỉ vi phạm quy định về hóa đơn, công tác kế toán tại Vườn quốc gia U Minh Hạ cũng bộc lộ nhiều thiếu sót. Theo Thanh tra tỉnh, việc ghi chép, hạch toán nguồn thu từ dịch vụ câu cá chưa được thực hiện kịp thời, phản ánh không đúng thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế, vi phạm quy định của luật Kế toán.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Trần Công Hoằng, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ, với vai trò người đứng đầu nhưng để xảy ra những hạn chế trong quản lý: ban hành quy chế chi tiêu nội bộ chưa đầy đủ; sử dụng, phát hành vé không đúng quy định; thiếu công khai trong việc phát hành vé tự in; giám sát lỏng lẻo khiến việc hạch toán nguồn thu bị chậm trễ.

Cơ quan thanh tra kiến nghị Giám đốc Vườn quốc gia tổ chức rút kinh nghiệm đối với Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường bộ phận trực tiếp để xảy ra việc sử dụng vé câu cá tự in không hợp pháp. Đồng thời, yêu cầu rút kinh nghiệm đối với ông Hồ Hoàng Ca, Phó giám đốc, là người phụ trách trực tiếp phòng này nhưng kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, để nhân viên bán vé tự in trong năm 2023 (đến 2024 mới được phát hiện và chấn chỉnh).

Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Truyền, Phó trưởng phòng Quản lý và Bảo vệ rừng (nguyên Trưởng phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường), bị yêu cầu rút kinh nghiệm vì thiếu kiểm tra, điều hành, giám sát hoạt động của phòng.

Thanh tra tỉnh Cà Mau nhận định, cuộc thanh tra lần này chỉ giới hạn trong nội dung quản lý thu, chi nguồn kinh phí dịch vụ câu cá giai đoạn 2023 - 2024, nên chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ hoạt động quản lý, sử dụng tài sản, nguồn lực và hiệu quả điều hành tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Do đó, Thanh tra tỉnh đề xuất tiến hành thanh tra toàn diện tất cả lĩnh vực hoạt động của Vườn quốc gia U Minh Hạ trong kế hoạch thanh tra năm 2026 để có đánh giá đầy đủ, khách quan hơn về việc chấp hành pháp luật và hiệu quả sử dụng nguồn lực tại đơn vị này.