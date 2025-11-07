Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kiến nghị kiểm điểm Giám đốc Vườn U Minh Hạ vụ vé câu cá tự in

Gia Bách
Gia Bách
07/11/2025 13:41 GMT+7

Hàng ngàn vé câu cá tự in, không đăng ký với cơ quan thuế đã được Vườn quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) phát hành và bán cho khách.

Ngày 7.11, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau, cơ quan này vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý, thu - chi nguồn kinh phí dịch vụ câu cá tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Kết quả cho thấy, trong 2 năm 2023 - 2024, Vườn quốc gia đã phát hành 2.600 vé câu cá tự in, nhưng không đăng ký với cơ quan thuế, không thông báo phát hành theo quy định. Các vé này được sử dụng để thu tiền dịch vụ câu cá, đồng nghĩa với việc phát hành và sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

- Ảnh 1.

Vé câu cá có đóng dấu của Vườn quốc gia U Minh Hạ

ẢNH: G.B

Sau đó, Vườn quốc gia U Minh Hạ in bổ sung vé điện tử để "phục hồi" 2.534 vé tự in đã giao cho khách, nhưng thời điểm lập vé không đúng quy định. Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 thuộc Chi cục Thuế khu vực XX (nay là Thuế tỉnh Cà Mau) đã lập biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn. Tuy nhiên, đến khi kết thúc thanh tra, cơ quan thuế vẫn chưa ban hành quyết định xử phạt.

Không chỉ vi phạm quy định về hóa đơn, công tác kế toán tại Vườn quốc gia U Minh Hạ cũng bộc lộ nhiều thiếu sót. Theo Thanh tra tỉnh, việc ghi chép, hạch toán nguồn thu từ dịch vụ câu cá chưa được thực hiện kịp thời, phản ánh không đúng thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế, vi phạm quy định của luật Kế toán.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Trần Công Hoằng, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ, với vai trò người đứng đầu nhưng để xảy ra những hạn chế trong quản lý: ban hành quy chế chi tiêu nội bộ chưa đầy đủ; sử dụng, phát hành vé không đúng quy định; thiếu công khai trong việc phát hành vé tự in; giám sát lỏng lẻo khiến việc hạch toán nguồn thu bị chậm trễ.

Cơ quan thanh tra kiến nghị Giám đốc Vườn quốc gia tổ chức rút kinh nghiệm đối với Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường bộ phận trực tiếp để xảy ra việc sử dụng vé câu cá tự in không hợp pháp. Đồng thời, yêu cầu rút kinh nghiệm đối với ông Hồ Hoàng Ca, Phó giám đốc, là người phụ trách trực tiếp phòng này nhưng kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, để nhân viên bán vé tự in trong năm 2023 (đến 2024 mới được phát hiện và chấn chỉnh).

Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Truyền, Phó trưởng phòng Quản lý và Bảo vệ rừng (nguyên Trưởng phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường), bị yêu cầu rút kinh nghiệm vì thiếu kiểm tra, điều hành, giám sát hoạt động của phòng.

Thanh tra tỉnh Cà Mau nhận định, cuộc thanh tra lần này chỉ giới hạn trong nội dung quản lý thu, chi nguồn kinh phí dịch vụ câu cá giai đoạn 2023 - 2024, nên chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ hoạt động quản lý, sử dụng tài sản, nguồn lực và hiệu quả điều hành tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Do đó, Thanh tra tỉnh đề xuất tiến hành thanh tra toàn diện tất cả lĩnh vực hoạt động của Vườn quốc gia U Minh Hạ trong kế hoạch thanh tra năm 2026 để có đánh giá đầy đủ, khách quan hơn về việc chấp hành pháp luật và hiệu quả sử dụng nguồn lực tại đơn vị này.

Tin liên quan

Cà Mau: Thanh tra dịch vụ câu cá tại Vườn quốc gia U Minh Hạ

Cà Mau: Thanh tra dịch vụ câu cá tại Vườn quốc gia U Minh Hạ

Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý nguồn kinh phí dịch vụ câu cá giai đoạn 2023 - 2024 tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Khám phá thêm chủ đề

Vườn quốc gia U Minh Hạ vé câu Hóa đơn Thanh tra cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận