VIMC vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư và bố trí nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn để nâng cấp luồng hàng hải kết nối Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Đề xuất này được doanh nghiệp đưa ra sau khi cùng đối tác là Tập đoàn Mediterranean Shipping Company (MSC) rà soát các điều kiện hạ tầng phục vụ khai thác cảng, đặc biệt là khả năng tiếp nhận các thế hệ tàu container siêu lớn.

Theo phương án khai thác, đến năm 2030, cảng trung chuyển Cần Giờ dự kiến đầu tư từ 2 - 4 bến, tương ứng 2 - 4 cầu cảng với tổng chiều dài khoảng 1.016 - 2.016 m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa lên đến 4,8 triệu TEU/năm ẢNH: NĐT

Theo VIMC, MSC định hướng đưa các tàu container thế hệ ULCV/Megamax-24, có trọng tải đến 250.000 DWT, sức chở từ 24.000 TEU trở lên vào khai thác tại Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Đối với các tàu container có kích thước này, MSC đặt yêu cầu luồng hàng hải phải bảo đảm khả năng lưu thông hai chiều, khai thác liên tục 24/7 và hạn chế tối đa việc phụ thuộc vào thủy triều.

Tuy nhiên, theo số liệu VIMC báo cáo, tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải hiện có bề rộng đáy 350 m, độ sâu thiết kế -15,5 m, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khai thác nói trên. Với thông số luồng hiện hữu, tàu container có sức chở 24.000 TEU, trọng tải 250.000 DWT buộc phải giảm tải hoặc chờ thời điểm triều cường đạt từ +3,35 m trở lên mới có thể hành hải.

Đáng chú ý, với điều kiện khai thác hiện nay, thời gian gián đoạn liên tục có thể kéo dài tới 9 ngày. Việc tàu mẹ phải chờ thủy triều hoặc giảm tải làm tăng thời gian chờ, ảnh hưởng đến hiệu suất khai thác cầu bến, chi phí vận hành và tính ổn định của lịch trình các tuyến vận tải biển quốc tế. Đây là một trong những vướng mắc lớn mà VIMC và đối tác MSC đặt ra trong quá trình xây dựng phương án tổ chức khai thác Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Để khắc phục, VIMC kiến nghị nghiên cứu nâng cấp luồng Cái Mép - Thị Vải đạt độ sâu thiết kế tối thiểu -18,5 m, bố trí 2 làn lưu thông, đáp ứng yêu cầu khai thác liên tục cả ngày lẫn đêm đối với tàu container siêu lớn.

Trước đó, việc nâng cấp luồng hàng hải lên độ sâu tối thiểu -18,5 m là một trong những điều kiện tiên quyết để tập đoàn này đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cùng VIMC. Đây cũng là cơ sở để MSC xây dựng cam kết sản lượng dài hạn, hướng tới đưa lượng hàng trung chuyển quốc tế quy mô lớn về cảng.

Theo VIMC, việc nâng cấp luồng không chỉ phục vụ riêng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ mà còn góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận tàu mẹ và hiệu quả khai thác hệ thống cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 148 ngày 16.1.2025. Ngày 11.4.2026, UBND TP.HCM ban hành Quyết định chấp thuận liên danh nhà đầu tư gồm Terminal Investment Limited Holding S.A. (TIL), thuộc MSC, nắm 49%; VIMC nắm 36% và Công ty CP Cảng Sài Gòn nắm 15%.

Hiện liên danh nhà đầu tư đang tập trung chuẩn bị các thủ tục để phấn đấu khởi công dự án trong năm 2027.