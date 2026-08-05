Kiến nghị tăng tốc giao thông ĐBSCL

Bố trí thêm nguồn lực đầu tư cho giao thông vựa nông sản miền Tây

Bộ Xây dựng vừa nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau với nội dung: Khu vực ĐBSCL hiện còn nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông; hệ thống giao thông kết nối chưa đồng bộ; nhiều dự án giao thông trên địa bàn chậm triển khai hoặc thi công dang dở kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và làm lãng phí nguồn lực đầu tư.

Công tác đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL những năm qua được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả lớn về kinh tế toàn vùng ẢNH: NAM LONG

Cử tri cho rằng, hạ tầng giao thông chưa phát triển đồng bộ là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Từ đó, đoàn cử tri tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm bố trí thêm nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL. Đồng thời, sớm triển khai các tuyến kết nối với hệ thống cao tốc để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nói chung cũng như Cà Mau nói riêng.

Trước đó, trong văn bản gửi về Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, cử tri tỉnh An Giang cũng bày tỏ quan ngại khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh An Giang nói riêng vẫn còn là “vùng trũng” về hạ tầng giao thông; hệ thống kết nối còn manh mún, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và toàn vùng.

Cử tri kiến nghị Trung ương quan tâm phân bổ nguồn lực đầu tư hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông cho tỉnh An Giang, bao gồm các tuyến cao tốc, hành lang ven biển, tuyến đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm logistics đầu mối của vùng nhằm tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế bền vững.

Nhiều công trình đang được đầu tư

Trả lời ý kiến của các cử tri, Bộ Xây dựng cho biết: Trong những năm gần đây, công tác đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL nói chung và trên địa bàn tỉnh An Giang, Cà Mau nói riêng được Trung ương, địa phương quan tâm, tập trung đầu tư nên đã đạt được những kết quả nhất định.

Nhiều công trình nội vùng, kết nối liên vùng đã và đang được đầu tư như: dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau, đường cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Mỹ An - Cao Lãnh, dự án xây dựng các tuyến cao tốc trục ngang đoạn Cao Lãnh - An Hữu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận; dự án xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60, xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long, nâng cấp mặt đường tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cà Mau; dự án xây dựng bến cảng Hòn Khoai...

Cùng với đó, các công trình làm mới, sửa chữa các cầu, bảo trì các tuyến đường... đã từng bước hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn, tăng cường kết nối giao thông giữa các xã/phường và giữa với các tỉnh, thành phố khác trong khu vực.

Cũng ở khu vực Tây Nam bộ, các dự án do Bộ Xây dựng triển khai cơ bản hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch. Hiện nay có dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do các địa phương là cơ quan chủ quản và dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản bị chậm tiến độ do khó khăn về nguồn vật liệu và chậm giải phóng mặt bằng.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương giải quyết các khó khăn về nguồn vật liệu và giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành các dự án này.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp UBND các tỉnh nghiên cứu phương án đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu khi đủ điều kiện.