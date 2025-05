Kiến nghị thanh tra các chung cư cho thuê lưu trú ngắn ngày

Phát sinh tệ nạn ma túy, mại dâm trong chung cư

Theo TS - Đỗ Thị Loan, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), tại các chung cư quy mô dân số đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 là bao nhiêu người. Dân số này được tính dựa trên việc hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại dự án và của khu vực đáp ứng được cho người dân về đi lại, ăn, học, vui chơi giải trí...

Thực tế cho thấy, các chủ đầu tư khi làm thủ tục đầu tư xây dựng chung cư phải thực hiện hàng loạt các bước theo quy định của pháp luật. Cụ thể là thủ tục về quyền sử dụng đất hợp pháp, về quy hoạch chi tiết 1/500 (tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ tiêu như hệ số sử dụng đất và quy mô dân số), về chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án, cấp phép xây dựng...

Cần kiểm tra hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày tại các chung cư ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nhưng thời gian qua tại các nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM việc phát sinh một lượng lớn khách lưu trú ngắn ngày, đã phá vỡ và vượt quy mô dân số đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, khiến mật độ cư trú thực tế hàng ngày tại nhiều nhà chung cư vượt quá mức cho phép, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Đầu tiên là xuống cấp hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng môi trường sống và làm giảm tuổi thọ công trình. Địa phương không kiểm soát được đăng ký tạm trú – tạm vắng, mất an ninh trật tự khu vực. Các hành vi tiêu cực như: sử dụng ma túy, mại dâm, cờ bạc, mở nhạc lớn, tụ tập đông người, ca hát xuyên đêm đang diễn ra thường xuyên, công khai và không thể kiểm soát. Số người lưu trú ngắn ngày vượt quy chuẩn dân số/căn hộ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, việc gia tăng dân số ngắn ngày đột biến còn gây hệ quả nghiêm trọng về hạ tầng kỹ thuật và xã hội như: hệ thống kỹ thuật tòa nhà bị hao mòn nhanh chóng, hạ tầng khu vực bên trong nhà chung cư (thang máy, thang vận chuyển hàng hóa, sân chơi, công viên, hồ bơi...) bị khai thác sử dụng quá tải, tuổi thọ và chất lượng công trình giảm nhanh.

Đồng thời nguy cơ cháy nổ, mất an toàn PCCC tăng cao; gây mâu thuẫn giữa cư dân ở chính thức và khách vãng lai ở ngắn ngày càng gia tăng, không thể kiểm soát; chất lượng sống và môi trường sống của cư dân chính thức bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Chưa kể đến điều này sẽ khiến hệ thống điện bị quá tải so với thiết kế ban đầu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Lưu lượng cấp nước không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế, gây gián đoạn sinh hoạt; Trạm xử lý nước thải vận hành quá công suất thiết kế, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đến môi trường và đe dọa đến sức khỏe cộng đồng.

"Qua khảo sát thực tế tại nhiều chung cư trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là những nơi có hoạt động Airbnb phổ biến, tôi nhận thấy môi trường sống tại đây đang xuống cấp nghiêm trọng: quá tải, ồn ào, lộn xộn, gây mất an ninh và an toàn từ các khu vực sảnh lễ tân, thang máy, hành lang, hồ bơi, công viên, sân chơi, bãi xe, cho đến các căn hộ có khách lưu trú ngắn ngày tại nhà chung cư", TS - Đỗ Thị Loan cho biết.

Xử phạt nghiêm theo luật

Trong khi đó tại các nước lân cận như Singapore, việc cho thuê căn hộ dưới 3 tháng là bất hợp pháp, trừ khi căn hộ đó nằm trong khách sạn hoặc các cơ sở được cấp phép lưu trú đặc biệt. Mô hình Airbnb trong căn hộ ở thông thường hoàn toàn không được pháp luật Singapore công nhận, dù nghĩa vụ thuế được thực hiện đầy đủ.

Kiến nghị kiểm tra các chung cư có sử dụng đúng mục đích hay không ẢNH: ĐÌNH SƠN

Chính vì vậy TS Đỗ Thị Loan đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện tất cả các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án cũng như giấy phép xây dựng đã được phê duyệt chính thức của từng dự án nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM. Đặc biệt tại các khu vực có mật độ dân số cao như các quận 1, 3, 4, 5, 7, 10, Bình Thạnh, TP.Thủ Đức… có dấu hiệu hoạt động lưu trú ngắn ngày theo mô hình Airbnb, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng cư dân và hoạt động xã hội.

Đồng thời, thanh kiểm tra các nhà chung cư có sử dụng đúng mục tiêu dự án hay không về cơ cấu căn hộ, quy mô dân số đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án và cấp phép xây dựng. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp để xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kiên quyết thực hiện đúng các nội dung của Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 27.2.2025 của UBND cấm căn hộ chung cư cho thuê ngắn ngày nhằm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn kỹ thuật, an ninh an toàn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cư dân ở chính thức.