Kiến nghị tiếp tục giảm lãi suất vay xuống 7 - 8%/năm

Ngày 11.5, tại hội nghị "Ngành ngân hàng góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vùng Đông Nam bộ" do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và UBND TP.HCM tổ chức, NHNN cho biết đến hết quý 1/2023, huy động vốn khu vực tại khu vực Đông Nam bộ đạt trên 4,1 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 1/3 huy động toàn quốc, giảm 0,75% so với cuối năm 2022 (thấp hơn mức tăng chung của cả nước quý 1 là 1,24%). Tín dụng đạt gần 4,3 triệu tỉ đồng, chiếm gần 35% dư nợ toàn quốc, tăng 1,72% so với cuối năm 2022 (thấp hơn mức tăng chung của cả nước quý 1 là 2,61%).



Để tháo gỡ khó khăn tiếp cận vốn trên địa bàn thành phố, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đưa ra một số kiến nghị. Trong đó, đề nghị NH thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành về lãi suất (LS) để tiếp tục ổn định mặt bằng LS, hướng tới giảm lãi vay hỗ trợ DN. Dù mặt bằng LS đã giảm nhưng đang ở mức bình quân 10%/năm. Đề nghị giảm xuống mức 7-8% để có thể hỗ trợ DN trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời NH cần có giải pháp về vốn, tín dụng để giải quyết vốn lưu động, thanh toán ngắn hạn cho các DN cũng như đẩy tín dụng tiêu dùng, đặc biệt tiêu dùng đối với sinh viên, công nhân, các đối tượng yếu thế, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, giảm thiểu tín dụng đen.