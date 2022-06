Kiến nghị xử lý tổ chức, cá nhân trong vụ nhà 4 tầng hầm ở Hà Nội

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng liên quan đến vụ cấp phép nhà riêng lẻ tại lô B3 (phía nam số 13 phố Sơn Tây, P.Điện Biên, Q.Ba Đình). Công trình này cao 5 tầng nổi nhưng có đến 4 tầng hầm, gây xôn xao dư luận như báo chí đã phản ánh.

Bộ Xây dựng trả lời chi tiết 5 nội dung liên quan tới 6 nội dung kiến nghị của cư dân tại khu nhà ở ngõ 15 phố Sơn Tây liên quan đến vụ việc trên; 1 nội dung còn lại do không thuộc chức năng, nhiệm vụ nên Bộ này không thực hiện xác minh.

Người dân phản ánh việc cấp giấy phép xây dựng ở công trình này là sai thẩm quyền, bởi cấp quận không được cấp phép xây dựng trên các tuyến phố chính Q.Ba Đình.

Bộ Xây dựng cho biết, tại các công văn số 3241 và 400 của UBND TP.Hà Nội đối chiếu với các quy định công trình hướng thẳng ra đường Trần Phú thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng, các công trình nhà ở riêng lẻ khác thuộc thẩm quyền của UBND Q.Ba Đình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công trình, có mâu thuẫn các tiêu chí thẩm quyền cấp phép nhưng UBND Q.Ba Đình không tham vấn Sở Xây dựng trước khi giải quyết.

Do đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.Hà Nội xác định lại thẩm quyền cấp phép, giao cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi (nếu có), cấp, điều chỉnh giấy phép theo đúng quy định.

Về phản ánh việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có 4 tầng hầm với chiều sâu 13,2 m không đảm bảo an toàn, Bộ Xây dựng cho biết đây là công trình cơ quan cấp phép xây dựng phải xem xét các yếu tố về an toàn (về chịu lực, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, thoát người khi có sự cố...) phải đảm bảo thì mới cấp phép xây dựng. Căn cứ vào giấy phép xây dựng và hồ sơ cấp phép xây dựng, Bộ này thấy "chưa đủ cơ sở" để nhận xét công trình đã bảo đảm an toàn theo quy định của luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Đối với nội dung phản ánh việc cấp phép xây dựng 4 tầng hầm vượt ra ngoài chỉ giới xây dựng 50 m2, Bộ Xây dựng đã yêu cầu UBND TP.Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thực tế vách bê tông và sàn công tác nằm ngoài chỉ giới xây dựng để xác định là một bộ phận của công trình chính hay là công trình xây dựng tạm phục vụ thi công.





Đối với phản ánh cho rằng UBND Q.Ba Đình cấp giấy phép sai quy hoạch đã được phê duyệt, Bộ Xây dựng cho rằng UBND TP.Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, làm rõ sự sai khác về mật độ xây dựng trong việc cấp giấy phép xây dựng cho công trình.

Liên quan đến phản ánh về việc xây dựng theo giấy phép sai và không đảm bảo an toàn đã làm hỏng bể nước dẫn đến việc hỏng các công trình phụ nhà bên cạnh, gây thiệt hại cho hộ liền kề, Bộ Xây dựng cho biết đã có văn bản đề nghị UBND TP.Hà Nội tổ chức xác minh, đánh giá mức độ hư hỏng của công trình liền kề do thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ này nếu có… nhưng tới nay chưa có báo cáo về nội dung này.

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.Hà Nội phải có trách nhiệm xác định lại thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho công trình tại ô đất và chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi nếu có, cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao cho cơ quan cấp phép xây dựng tổ chức, rà soát, đánh giá toàn bộ công trình về điều kiện đảm bảo an toàn công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ…

Hà Nội cũng cần chỉ đạo tổ chức kiểm tra thực địa công trình để xác định việc xây dựng theo giấy phép xây dựng để xử lý theo quy định pháp luật các vi phạm (nếu có).

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ sự sai khác về mật độ xây dựng trong việc cấp giấy phép xây dựng cho công trình. Ngoài ra, Bộ này cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cấp giấy phép khi chưa rõ thẩm quyền, cấp phép sai nội dung.