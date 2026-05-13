Kiên quyết với dự án treo

Động thái này cho thấy Nghệ An sẽ dứt khoát "nói không" với những dự án treo kéo dài do nhà đầu tư yếu năng lực nhưng ôm giữ quỹ đất lớn và những biểu hiện kéo dài trong xử lý vi phạm quy định về thời hạn thực hiện dự án.

Những năm qua, Nghệ An đã phê duyệt nhiều dự án cho nhiều nhà đầu tư, thế nhưng không ít dự án sau khi được giao đất lại quây tôn năm này qua năm khác rồi bỏ đó. Những khu đất từng được kỳ vọng trở thành khu đô thị hiện đại, tổ hợp thương mại sầm uất, điểm nhấn du lịch hoặc nhà máy sản xuất quy mô lớn… sau nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm. Có dự án được gia hạn hết lần này đến lần khác, được điều chỉnh quy hoạch nhưng rồi vẫn rơi vào tình cảnh "đắp chiếu". Có dự án, chủ đầu tư gần như không còn năng lực tài chính, nhưng bằng nhiều cách vẫn níu giữ đất…

Đây là sự lãng phí tài nguyên đất, lãng phí nguồn lực phát triển. Mỗi năm dự án treo kéo dài là thêm một năm người dân sống thấp thỏm trong khu quy hoạch, hạ tầng bị bó cứng, quyền lợi bị ảnh hưởng và niềm tin bị bào mòn.

Điều đáng nói, hằng năm Nghệ An đều chỉ đạo các sở, ngành rà soát, kiểm tra các dự án "đóng băng" nhưng kết quả xử lý trong thực tế chưa tương xứng với mức độ tồn đọng. Có nhiều nguyên nhân và trong đó không loại trừ sự nể nang, ngại va chạm, thiếu quyết liệt trong thực thi. Khi xử lý không dứt điểm, doanh nghiệp yếu năng lực có thêm thời gian "câu giờ"; dự án đáng lẽ phải thu hồi lại tiếp tục tồn tại, đất vàng tiếp tục bị bỏ hoang, tạo ra sự bất bình đẳng giữa nhà đầu tư thật và nhà đầu tư "giữ chỗ".

Việc tỉnh Nghệ An lập ban chỉ đạo xử lý các dự án treo, trong đó người đứng đầu tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý là động thái rất cần thiết, phát đi một tín hiệu mạnh mẽ. Khi đã rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, sẽ không còn khoảng trống để né tránh hay xử lý nửa vời. Hy vọng, tín hiệu ấy sớm chuyển hóa thành kết quả cụ thể trên thực tế, để hồi sinh những dự án "chết lâm sàng", những khu đất được trả lại cho những nhà đầu tư xứng đáng hơn.