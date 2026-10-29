Kiến tạo chuẩn mực quốc tế, đưa bản sắc Việt vươn tầm thế giới

Bên lề Routes World 2026, bà Thái Minh Diễm Tú - Chief Brand Officer tại Công ty cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise (MAI), thành viên Masterise Group - chia sẻ với Aviation Week về tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển thương hiệu GBIA trên bản đồ hàng không thế giới.

Từ khát vọng Việt Nam đến tầm nhìn Trung tâm Kinh tế hàng không 2.0

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng tăng trưởng đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trong nền kinh tế toàn cầu. Sự mở rộng của thương mại, đầu tư, du lịch và các ngành kinh tế mới đang đặt ra nhu cầu ngày càng lớn về hạ tầng và năng lực kết nối quốc tế.

Được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 12.2025, GBIA được phát triển với tầm nhìn kiến tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy thịnh vượng bền vững, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và Việt Nam cùng vươn tầm thế giới. Vượt ra ngoài chức năng của một sân bay, GBIA hướng tới tiên phong phát triển mô hình Trung tâm Kinh tế hàng không thế hệ mới 2.0 (Aviation Economic Hub 2.0), lấy hàng không làm nền tảng kết nối thương mại, logistics, dịch vụ và các ngành kinh tế giá trị gia tăng cao, góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển ngành kinh tế hàng không thế hệ mới tại Việt Nam và khu vực.

Kiến tạo thương hiệu quốc tế mang bản sắc Việt Nam

Nếu hạ tầng tạo nên năng lực kết nối, thương hiệu và trải nghiệm chính là yếu tố định hình bản sắc và vị thế của một sân bay trên bản đồ thế giới. Câu chuyện thương hiệu GBIA được khơi nguồn từ triết lý Thiên - Địa - Nhân, thể hiện sự giao hòa giữa bầu trời, mặt đất và con người. Những giá trị văn hóa Việt Nam được chuyển hóa thành ngôn ngữ kiến trúc, thiết kế, dịch vụ và trải nghiệm, tạo nên một không gian hàng không hiện đại, mang chuẩn mực quốc tế nhưng vẫn thấm đượm tinh thần hiếu khách và dấu ấn riêng của Việt Nam.

"Chúng tôi tin rằng bản sắc văn hóa là lợi thế khác biệt để một thương hiệu Việt Nam khẳng định vị thế trên thế giới. Khát vọng của GBIA không chỉ là xây dựng một sân bay đạt chuẩn quốc tế, mà còn kiến tạo một thương hiệu hàng không mang dấu ấn Việt Nam vươn tầm thế giới, được nhận diện và ghi nhớ qua những trải nghiệm khác biệt", bà Thái Minh Diễm Tú chia sẻ.

Tái định nghĩa chuẩn mực trải nghiệm và điểm đến hàng không mới

Hướng tới tiêu chuẩn dịch vụ sân bay 5 sao Skytrax, GBIA đặt hành khách làm trung tâm ngay từ giai đoạn thiết kế. Công nghệ, số hóa và trí tuệ nhân tạo được định hướng tích hợp xuyên suốt, nhằm tạo nên những hành trình thông minh, thuận tiện, liền mạch và cá nhân hóa.

Không chỉ tối ưu hiệu quả vận hành, GBIA còn hướng tới tái định nghĩa trải nghiệm sân bay tại mọi điểm chạm. Không gian kiến trúc, mua sắm, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm văn hóa được phát triển theo định hướng đồng bộ, đưa sân bay vượt ra ngoài vai trò của một điểm trung chuyển để trở thành một điểm đến mới trên bản đồ hàng không quốc tế, nơi hành khách có thể khám phá những trải nghiệm đặc sắc mang dấu ấn Việt Nam.

Tinh thần thương hiệu "Nâng tầm mọi hành trình" vì thế không chỉ thể hiện cam kết về chất lượng dịch vụ, mà còn là khát vọng kiến tạo những trải nghiệm mang bản sắc Việt Nam theo các chuẩn mực hàng đầu thế giới.

Cửa ngõ kết nối toàn cầu - Hệ sinh thái cơ hội kinh doanh mới

Với vị trí chiến lược phục vụ vùng Thủ đô Hà Nội và miền Bắc Việt Nam, GBIA hướng tới trở thành cửa ngõ kết nối một trong những thị trường tăng trưởng năng động của khu vực với mạng lưới hàng không toàn cầu.

Tiềm năng của GBIA không chỉ đến từ nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa, mà còn từ tầm nhìn phát triển Aerotropolis 2.0 - hệ sinh thái đô thị sân bay tích hợp, nơi hàng không trở thành động lực thúc đẩy thương mại, logistics, bán lẻ, du lịch, dịch vụ và đầu tư quốc tế.

Với lợi thế của một thị trường giàu tiềm năng và mô hình phát triển kinh tế hàng không thế hệ mới, GBIA hướng tới trở thành điểm hội tụ của các hãng hàng không, thương hiệu quốc tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu. Không chỉ mở ra những đường bay và thị trường mới, GBIA còn tạo nền tảng để những cơ hội hợp tác được khai mở, những mô hình kinh doanh mới được hình thành và những giá trị kinh tế được cộng hưởng, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới thương mại và kết nối toàn cầu.

"Chúng tôi mong muốn GBIA không chỉ là một sân bay để hành khách đi qua, mà trở thành một điểm đến được lựa chọn, một nền tảng kết nối nơi các hãng hàng không, thương hiệu quốc tế và doanh nghiệp cùng tìm thấy cơ hội phát triển. Khi mỗi hành trình được nâng tầm, những kết nối mới sẽ mở ra, tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước", bà Thái Minh Diễm Tú khẳng định.

GBIA hướng tới trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế mang tính biểu tượng mới của Hà Nội và miền Bắc Việt Nam - nơi kết nối toàn cầu, mở ra những cơ hội phát triển mới và đưa bản sắc Việt Nam vươn tầm thế giới, góp phần hiện thực hóa khát vọng nâng tầm mọi hành trình, nâng tầm dân tộc Việt.